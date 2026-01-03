Merate ricorda Luigi Zappa a vent’anni dalla scomparsa

Venerdì 9 gennaio a Villa Confalonieri un evento in memoria dell’ex sindaco

In programma anche la presentazione del libro “Per le vie di Merate” e una mostra aperta al pubblico per tutto il weekend

MERATE – La città di Merate si prepara a rendere omaggio a una figura che ha segnato profondamente la storia amministrativa e culturale del territorio. In occasione del ventesimo anniversario della scomparsa di Luigi Zappa, già sindaco dal 1964 al 1975, la famiglia, con il patrocinio del Comune di Merate, ha organizzato una serata commemorativa in suo ricordo.

L’appuntamento è fissato per venerdì 9 gennaio 2026 alle ore 20.45 presso la sala Luigi Zappa di Villa Confalonieri, uno dei luoghi simbolo della vita culturale cittadina. Sarà un momento di memoria condivisa, pensato per ricordare non solo l’amministratore pubblico, ma anche l’uomo e l’intellettuale profondamente legato alla sua città.

Accanto alla serata commemorativa, verrà allestita una mostra fotografica realizzata grazie alle immagini messe a disposizione dalla famiglia Zappa. L’esposizione sarà aperta al pubblico dalla sera di venerdì 9 gennaio fino a domenica 11 gennaio, offrendo ai visitatori l’occasione di ripercorrere, attraverso fotografie e documenti, alcuni momenti significativi della vita personale e pubblica dell’ex sindaco.

Nel corso della serata verrà inoltre presentato il libro “Per le vie di Merate”, una raccolta di 28 articoli scritti da Luigi Zappa tra il 2003 e il 2005. Un’opera che testimonia il suo sguardo attento e partecipe sulla città, sui suoi luoghi e sulla sua identità, restituendo il ritratto di un uomo che ha continuato a raccontare e interpretare Merate anche molti anni dopo la conclusione del suo mandato amministrativo.

L’iniziativa, come sottolineato dall’assessora alla Promozione culturale e turistica Patrizia Riva, si inserisce nel solco di un impegno costante dell’Amministrazione nel valorizzare la memoria storica e le personalità che hanno contribuito alla crescita della comunità.

Un fine settimana, dunque, dedicato al ricordo e alla riflessione, che invita cittadini e appassionati a riscoprire l’eredità umana e culturale lasciata da Luigi Zappa e il suo profondo legame con Merate.