Merate, riecco il mercato in centro con le modalità anti Covid

Stamattina sono tornate le bancarelle del martedì: solo quelle alimentari in piazza don Minzoni

Il mercato si è svolto in sicurezza grazie alla presenza degli agenti della Polizia locale e dei volontari della Protezione civile e di quelli della Croce bianca

MERATE – Entrata e uscita separate, controllo della temperatura all’ingresso e un massimo di persone presenti contemporaneamente all’interno dell’area destinata al mercato. Sono tornate questa mattina, le bancarelle del martedì in città. Presenti, così come previsto dalla normativa, esclusivamente quelle alimentari, circa una ventina, posizionate tutte all’interno di piazza don Minzoni.

A vigilare sul funzionamento del mercato c’erano gli agenti della polizia locale e i volontari della Protezione civile mentre le tute arancioni della Croce bianca hanno provveduto ad assicurare che chi accedeva all’area mercatale non avesse la febbre. Previsti, come dicevamo, due accessi distinti per l’entrata e per l’uscita, dopo aver effettuato la spesa con i volontari della Protezione civile pronti ad avvisarsi a vicenda per dare il via libera agli ingressi scaglionati. Inevitabile la formazione di un po’ di coda di persone in attesa di entrare, tutte a doverosa distanza di sicurezza.

Anche il vice sindaco, nonché assessore al Commercio Giuseppe Procopio ha voluto constatare di persona il funzionamento del mercato, seppur a regime ridotto. “Il mercato si sta svolgendo in totale sicurezza e questo grazie al lavoro svolto dagli agenti della Polizia locale e dai volontari della Protezione civile e della Croce bianca. Anche i cittadini si stanno comportando bene, aspettando il proprio turno in maniera diligente”.

