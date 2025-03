Merate, ripensare la scuola: il 18 la presentazione del libro sulla rete Montessori

L’iniziativa è promossa dalla scuola dell’infanzia di Pagnano, dove da alcuni anni è stato introdotto il metodo Montessori

Il libro, dedicato ai primi dieci anni della rete Montessori, raccoglie le esperienze e le metodologie adottate dalle scuole coinvolte

MERATE – Educazione e scuola al centro dell’incontro in programma martedì 18 marzo alle 18 all’auditorium comunale “Giusi Spezzaferri”.

L’appuntamento, organizzato dalla scuola per l’Infanzia di Pagnano e intitolato “Ripensare la scuola, idee e strumenti per il cambiamento” fornirà l’occasione per presentare il libro “Rete Montessori, 10 anni di pratiche didattiche e scambi pedagogici”, che raccoglie le esperienze e le metodologie adottate dalle scuole coinvolte, tra cui la scuola dell’infanzia della frazione meraese. La conferenza affronterà anche l’esperienza di dialogo tra le scuole dell’infanzia e primaria che, negli ultimi dieci anni, hanno aderito alla rete Montessori.

Interverranno relatori impegnati ogni giorno nel campo dell’educazione, tra cui Sonia Coluccelli, insegnante e formatrice montessoriana, le docenti dell’ente educativo per l’infanzia Pagnano, Valentina Chioda della scuola primaria di Erve e Giancarla Nasatti della scuola primaria De Amicis di Lecco.

L’incontro si svolgerà con il patrocinio del Comune di Merate e rappresenta un’opportunità per approfondire le pratiche educative innovative e il dialogo tra le diverse istituzioni scolastiche. La Rete Montessori, infatti, si propone di promuovere un approccio educativo che valorizzi l’autonomia e la creatività dei bambini, favorendo un ambiente di apprendimento stimolante e inclusivo.