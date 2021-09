La decisione è stata assunta ieri sera, lunedì, dopo il Consiglio di istituto

A luglio alcuni genitori avevano lanciato una raccolta firme contro la riduzione del tempo scuola a 27 ore

MERATE – Ripristinato il tempo scuola a 29 e 40 ore alle scuole primarie dell’istituto comprensivo di Merate. La decisione è stata assunta ieri sera, lunedì, dal consiglio di istituto riunito nuovamente dopo che la precedente seduta di venerdì scorso si era chiusa con una sospensione sulla decisione, presa molto probabilmente per avere ulteriori chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in materiale scolastica legata all’emergenza sanitaria in atto.

Erano state proprio le disposizioni anti Covid e un atteggiamento sostanziale di prudenza a spingere il consiglio di istituto a luglio a optare per il mantenimento per l’anno scolastico 2021 – 22 dell’orario ridotto a 27 ore per tutte le scuole primarie meratesi, così come fatto, a causa del Covid, durante l’anno scolastico precedente.

Una decisione che aveva creato disappunto tra molti genitori, che a gennaio, in fase di iscrizione, avevano optato e scelto il plesso a cui iscrivere i propri figli anche in base all’orario scolastico previsto. Ne era così nata una raccolta firme che aveva raccolto molto consenso.

Ieri sera, la decisione definitiva comunicata oggi, martedì, con una circolare inviata all’amministrazione comunale e ai genitori.

In particolar modo si precisa che “considerati gli spazi a disposizione si renderà necessario ricomporre le classi divise lo scorso anno scolastico, in particolare nel plesso di Montello, in quanto sono state modificate le indicazioni ministeriali relative al distanziamento in classe e alle relative misure di sicurezza”.

Sempre per quello che riguarda la scuola primaria di via Montello, è previsto il tempo pieno a 40 ore per le classi 1D-2C-3D-4C. Frequenteranno a 29 ore invece le 1^ A – B- C, 2^ A-B, 3^ A-B-C, 4^ A – B e 5^ A -B- C.

Per quanto riguarda invece la primaria di Pagnano il tempo scuola sarà di 29 ore per tutte e 5 le classi con il servizio mensa in doppio turno.

Anche a Sartirana il tempo scuola sarà di 29 ore per tutte le 8 classi con unico turno per la mensa.

ECCO GLI ORARI