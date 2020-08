Merate, riqualificazione viale Verdi: 183 lettere a privati per la cessione delle aree

Il Comune ha avvisato dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo della riqualificazione viale Verdi

Le zone interessate sono state ricomprese in 23 particelle, comprensive di diverse zone condominiali

MERATE – 183 lettere inviate ai proprietari di aree, anche millesimali, interessate dai lavori di riqualificazione di viale Verdi. Tante ne sono state inviate nei giorni scorsi dal Municipio per avvisare dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica dal valore di 3 milioni di euro.

Come noto, il progetto prevede di realizzare due rotatorie al posto dei semafori situati lungo il viale, la costruzione di nuovi marciapiedi e di parcheggi per mettere in sicurezza la viabilità anche pedonale. Interventi che prevedono quindi l’occupazione di aree di proprietà privata che il Comune spera di acquisire tramite una cessione bonaria. Le zone interessate sono state ricomprese in 23 particelle, ma il totale dei proprietari è molto più alto (e pari appunto a 183 persone) visto che sono compresi anche condomini.

“Il numero di lettere inviate è alto – ammette il sindaco Massimo Panzeri – . Ma abbiamo preferito avvisare singolarmente ogni proprietario senza passare attraverso i condomini. In molti casi si tratta di proprietà molte piccole, porzioni di parcheggi o marciapiede, già a uso pubblico. Così come indicato nella lettera i proprietari avranno tempo 30 giorni per presentare osservazioni in Comune, trascorsi i quali si darà per acquisita la cessione bonaria. “L’obiettivo è quello di cercare l’accordo con i proprietari, senza dover arrivare all’esproprio. Ribadisco comunque che questa è un’opera di interesse pubblico”.