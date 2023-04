Merate: sabato torna la caccia alle uova con la Pro Loco

Appuntamento sabato alle 14.30 al parco di Villa Confalonieri

Un ricco pomeriggio di giochi e divertimento pensato dalla Pro Loco insieme a Sineresi

MERATE – Torna la caccia alle uova. Dopo il grande successo riscosso lo scorso anno con la prima edizione, la Pro Loco ha deciso di rinnovare l’appuntamento dando appuntamento a grandi e piccini per sabato 8 aprile, il giorno prima di Pasqua.

Il ritrovo è fissato per le 14.30 al parco di villa Confalonieri dove inizierà la caccia alle uova di cioccolato disseminate in ogni angolo del bellissimo giardino dell’ex sede del Comune. Spazio poi a giochi, con la corsa nei sacchi, la gara con i cucchiai in bocca e altre attività ludiche pensate per divertirsi in compagnia. Intorno alle 16.30 ci si trasferirà tutti al centro anziani di piazza don Minzoni per altri giochi e attività in compagnia sfruttando l’area verde circostante.

Infine, alle 17.30 grande sorpresa… golosa per tutti in piazza Prinetti.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con la cooperativa Sineresi.