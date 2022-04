Merate: sanità pubblica e ospedale Mandic. Incontro il 29 in Auditorium

A promuovere l’incontro il Comitato a difesa dell’ospedale Mandic

Verrà anche proiettato il documentario “Quello che serve”: presente in sala il coautore Cirri

MERATE – Una serata di sensibilizzazione sul tema della sanità pubblica con un focus particolare sulla situazione dell’ospedale San Leopoldo Mandic. E’ quanto propone il comitato a difesa dell’ospedale di Merate, sorto nel 2019 per contrastare il depauperamento del presidio ospedaliero di via Cerri (vedi articolo) e tornato ora in prima linea, dopo lo stop forzato alle attività in presenza dettate dall’emergenza epidemiologica da Covid 19, a far sentire nuovamente la propria voce. L’appuntamento è per venerdì 29 aprile alle 21 all’auditorium Giusi Spezzaferri del Comune di Merate.

Durante la serata sarà proiettato il film documentario di Chiara D’Ambros “Quello che serve” con la presenza in sala di Massimo Cirri, coautore e giornalista. L’incontro fornirà anche l’occasione di ricordare la figura di Gino Strada dalle cui parole è stato tratto il titolo del documentario.

Non solo, sono previsti interventi di approfondimento sulla situazione che sta attraversando il nosocomio meratese da parte di persone che vi lavorano o che sono quotidianamente in contatto con l’ospedale.

“L’obiettivo è fornire un quadro della situazione attuale e reale ricordandoci anche il valore della sanità pubblica territoriale, reso ancora più evidente dalla pandemia in atto” spiegano gli organizzatori. Un tema, quello dell’ospedale Mandic, spesso e volentieri al centro del dibattito, anche politico, nel Meratese come dimostra anche la serata promossa qualche settimana fa da Progetto Osnago per discutere sulle sorti dell’ospedale cittadino alla luce anche della riforma della legge sanitaria regionale.