Merate, sbarrato l’accesso al Comune per lavori di restyling al portone

Per due settimane si potrà accedere agli uffici solo dagli ingressi laterali

Il portone di accesso alla sede del Municipio, in passato già scuola elementare, verrà sottoposto a un intervento di restyling

MERATE – Sbarrato, da oggi, mercoledì 20 gennaio, l’accesso principale al Comune di Merate, ma l’emergenza Covid non c’entra niente. L’imponente portone in legno di Palazzo Tettamanti, sede del Municipio dopo essere stata per anni la scuola elementare della città, è stato infatti smontato per essere sottoposto a un corposo intervento di restauro conservativo.

Il lavoro di restyling del portone durerà circa due settimane: in questo arco di tempo l’accesso principale è stato chiuso temporaneamente con degli assi di legno e un cavalletto con una sbarra.

L’accesso agli uffici è comunque garantito (fatto salve le indicazioni dovute al periodo di emergenza sanitaria), accedendo dagli ingressi laterali, ovvero dal lato dove sono situati gli uffici della Polizia locale e dell’ufficio anagrafe.