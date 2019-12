Merate, scambio di auguri e brindisi in piazza con Pro Loco e Nostra Mela

Appuntamento domenica pomeriggio

MERATE – Scambio di auguri e brindisi in compagnia domenica 22 dicembre in piazza. L’appuntamento è in programma a partire dalle 16 grazie all’iniziativa messa in campo dalla Pro Loco Merate insieme all’associazione La Nostra Mela. L’invito è aperto a tutte le associazioni culturali e sociali di Merate, soci e simpatizzanti, ma anche semplici cittadini. E’ previsto un momento di intrattenimento riservato a bambini e famiglie a cura de “La casa di Mary Poppins” mentre in Piazza Libertà sarà attiva la pista di pattinaggio su ghiaccio, grande novità del Natale 2019.