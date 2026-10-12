Merate. Scritte oscene sui manifesti del gruppo Ora Basta: scatta la denuncia per ingiuria e diffamazione

La decisione del gruppo Ora Basta a seguito delle scritte oscene comparse sui manifesti

Presentata una denuncia per ingiuria e diffamazione

MERATE – Una denuncia per ingiuria e diffamazione: è quanto ha presentato il gruppo Ora Basta a seguito delle scritte oscene apparse sui manifesti affissi per pubblicizzare le prossime iniziative organizzate in vista del 25 novembre dalla rete di associazioni, da anni attiva per promuovere iniziative di sensibilizzazione per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Non possiamo e non dobbiamo far finta di nulla di fronte a comportamenti contro cui ci battiamo quotidianamente – precisano dal gruppo a seguito della denuncia, definita un atto obbligatorio -. Accettare in silenzio questi sfregi significherebbe normalizzare la violenza verbale e simbolica. Purtroppo, quanto accaduto dimostra quanto sia ancora lunga la strada da percorrere per estirpare questi modelli culturali regressivi, ma ci dà anche la misura di quanto il nostro lavoro sul territorio sia più che mai necessario”.

I cartelloni sono stati sfregiati e deturpati con scritte ed espressioni oscene, in quello che purtroppo è ormai diventato un accanimento sistematico e un’abitudine incivile.

“Non ci faremo intimidire da questi gesti e proseguiremo con determinazione e presenza costante in tutte le iniziative in programma sul territorio, rinnovando l’invito alla cittadinanza, alle istituzioni e alle realtà locali a fare rete e a condannare fermamente ogni forma di odio e prevaricazione”.