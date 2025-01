Merate, scuola: aumenti per le tariffe del servizio mensa

L’amministrazione comunale ha aggiornato le tariffe in base all’adeguamento Istat

L’incremento dei costi a partire da gennaio 2025

MERATE – Ritocchi all’insù per le tariffe del servizio di ristorazione scolastica delle scuole pubbliche della città. Dal 1° gennaio infatti il costo del buono mensa è aumentato a seguito dell’adeguamento Istat delle tariffe.

Consumare un pasto in mensa alla scuola dell’infanzia (Sartirana e viale Verdi), alla primaria (Montello, Sartirana e Pagnano) e alle medie costerà infatti 5,96 euro al giorno per le famiglie residenti con Isee superiore a 20mila euro all’anno. Un incremento di poco superiore al 10% rispetto ai 5,26 euro per buono versato fino al 2024 e che riguarderà tutte le fasce Isee seppur in diverse proporzioni.

Per chi ha un Isee compreso tra 15.500,01 euro e 20mila euro il costo è di 5,23 euro a pasto che scende a 4,19 euro per redditi tra 9.500,01 euro e 15.500 euro mentre per redditi tra 5.500,01 e 9.500 è di 2,79 euro, ridotti infine a 1,26 euro per le famiglie con Isee sotto la soglia dei 5mila euro.

Prevista la riduzione del 20% dal secondo figlio solo per l’infanzia e la primaria.

Dall’amministrazione comunale fanno sapere che si è trattata di una scelta obbligata, legata al necessario adeguamento Istat dopo che le tariffe sono subivano variazioni dal 2022.