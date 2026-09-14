Merate, scuole superiori: l’anno scolastico inizia con il test della nuova viabilità

Da oggi, lunedì 14 settembre, nuove fermate per gli autobus e nuovi accessi agli istituti Viganò e Agnesi

L’obiettivo è salvaguardare le sicurezza degli studenti che ogni giorno si recano a scuola

MERATE – Le fermate degli autobus rifatte e ampliate, con la creazione di uno slargo vicino alla rotatoria di via De Gasperi. Gli accessi agli istituti scolastici chiaramente definiti con via Dei Lodovichi resa pedonale fino al parcheggio insegnanti dell’istituto Agnesi e l’apertura al transito delle auto di personale scolastico, mezzi soccorso e persone con disabilità nel tratto che da via Campi conduce all’ingresso del liceo. Senza dimenticare la rotonda che, da tonda, si è fatta più ellittica diventando soprattutto a precedenza interna.

Verrà sperimentata a partire da oggi, lunedì 14 settembre, con la ripresa delle attività scolastiche, la nuova organizzazione della viabilità del polo degli Istituti Agnesi e Viganò, elaborata dall’amministrazione comunale e trasformata in realtà nelle ultime settimane. Seppur l’intervento non sia ancora concluso totalmente, tanto che l’area è ancora contraddistinta dalla presenza del cantiere con tanto di segnaletica orizzontale gialla, la nuova configurazione della viabilità è stata tracciata e verrà testate nei prossimi giorni dai tanti studenti che frequentano i due istituti superiori meratesi.

“L’obiettivo prioritario di questi lavori è aumentare la sicurezza delle studentesse e degli studenti, in particolare nei momenti di ingresso e uscita dagli istituti – ha precisato il sindaco Mattia Salvioni in una lettera inviata alle famiglie degli alunni dei due plessi di via Dei Lodovichi -. La nuova configurazione è stata inoltre progettata per rendere più fluida e ordinata la viabilità nell’intera area, in particolare in prossimità della rotatoria di via De Gasperi, riducendo per quanto possibile le interferenze tra autobus, automobili e flussi pedonali degli studenti”.

Salvioni ha anche espresso l’auspicio che le famiglie possano “privilegiare il trasporto pubblico, gli spostamenti a piedi e le altre modalità alternative all’auto privata. Qualora l’accompagnamento in automobile sia strettamente necessario, chiediamo di utilizzare esclusivamente gli spazi indicati, evitando soste o fermate lungo la viabilità principale (soprattutto in prossimità della rotonda di Via De Gasperi) che potrebbero creare situazioni di pericolo o rallentamenti”.

I lavori continueranno anche nelle prossimi settimane. Da qui l’invito alla pazienza: “Nei primi giorni potranno quindi verificarsi ancora piccoli disagi o essere necessari alcuni fisiologici assestamenti della nuova organizzazione: chiediamo fin d’ora comprensione, attenzione e collaborazione, nella consapevolezza che l’obiettivo dell’intervento è rendere l’intera area scolastica più sicura, accessibile e funzionale per tutte e tutti. Ogni cambiamento richiede un breve periodo per prendere confidenza con la nuova configurazione: la collaborazione e l’attenzione di tutte e tutti saranno fondamentali per rendere da subito più sicuri e ordinati l’ingresso e l’uscita da scuola”.

Per l’ultimazione dei lavori servirà circa un mese. Il cantiere lavorerà però facendo in modo di non interferire con il passaggio degli studenti, ponendo attenzione quindi ai flussi di entrata e uscita dalla scuola.