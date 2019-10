Merate, sei piante da tagliare in Villa Confalonieri: “Poi la riqualificazione”

Da lunedì il parco della Villa sarà chiuso per permettere l’operazione di abbattimento delle piante morte

Robbiani: “Verranno sostituite con altre mentre i tronchi sani verranno usati per creare arredo urbano. Quanto al parco, l’idea è quella di renderlo fruibile anche per l’attività sportiva”

MERATE – L’obiettivo è riqualificarlo in modo tale da permettere una piena fruizione e una valorizzazione complessiva in cui dovrebbe trovare spazio anche un bar, nuove panchine e attrezzature sportive. Almeno questa è l’intenzione dell’assessore all’Ambiente Andrea Robbiani che ha tracciato il futuro del parco di villa Confalonieri, la splendida villa sede fino a qualche anno fa del Comune. Lunedì prossimo inizieranno i lavori di abbattimento di sei piante del giardino. “Per loro purtroppo non c’è più nulla da fare – puntualizza l’assessore che in settimana ha effettuato un sopralluogo al parco per constatare di persona lo stato della situazione – Tra queste c’è anche il grande cedro del Libano in cui ci si imbatte subito dopo l’ingresso sulla sinistra. Questa pianta è stata infatti colpita da un fungo che la sta divorando dall’interno”.

Un taglio propedeutico al progetto di riqualificazione

Ammalorate, se non già addirittura morte, queste piante devono essere tagliate perché costituiscono allo stato attuale un problema di sicurezza e incolumità. “Verranno sostituite con altre piante relativamente giovani. Questa operazione è propedeutica al complessivo progetto di riqualificazione del parco della Villa che prevede anche la sistemazione del sottobosco. Il nostro obiettivo è renderlo fruibile sul modello dei grandi parchi delle capitali europee perché ne ha tutte le potenzialità”. “Ambiente e sport sono armi vincenti per aumentare la qualità della vita”. Verranno sistemati anche i camminamenti ponendo rimedio alla scivolosità del fondo di ghiaia e i tronchi sani delle piante tagliate verranno trasformati in arredo urbano con nuovi tavoli e panchine. L’idea è anche quella di recuperare il capanno sulla destra e trasformarlo in un bar. Non solo, ma si vuole posizionare delle attrezzature sportive per farlo diventare una palestra a cielo aperto e renderlo utilizzabile da scuole e associazioni del territorio.

Piante tagliate anche nella zona del cimitero

Da lunedì il parco della Villa sarà chiuso al pubblico per permettere i lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico. Un’operazione che è già avvenuta nell’area antistante al cimitero dove a inizio settimana sono state tagliate diverse piante. Un intervento, quest’ultimo, già programmato a seguito della perizia effettuata tempo dall’impresa che aveva vinto l’appalto per la manutenzione del verde, proponendo come miglioria il censimento di tutte le piante su proprietà comunale.

“Da questo approfondimento era emerso che nove piante situate davanti al cimitero erano fortemente ammalorate e potenzialmente pericolose, tanto da dover essere abbattute” puntualizza il sindaco, sottolineando come in questi giorni siano anche in corso gli interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico.

Lavori in corso anche al parco delle Rimembranze

Non sono passati inosservati i giardinieri al lavoro nel parco delle Rimembranze dove è stato eseguito un intervento di sfrondamento degli arbusti, come precisato dall’assessore Robbiani: “Contrariamente a quanto si va dicendo in giro, non è stata effettuata una capitozzatura, cosa che invece era stata fatta anni fa. La chioma allo stato attuale aveva raggiunto un’altezza importante, tanto da rischiare l’effetto vela. I giardinieri sono al lavoro per sagomare la chioma irrobustendola. Dopodiché si provvederà alla sistemazione del manto erboso e poi alla pulizia e al ripristino della fontana dell’Impero”.