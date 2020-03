Merate, serramenti e persiane da sostituire per rendere il Collegio Manzoni più efficiente

Approvato lo studio di fattibilità per la riqualificazione energetica delle scuole medie

A bilancio sono stati messi 290mila euro. Panzeri: “Un intervento dalla duplice valenza: l’efficientamento energetico e la valorizzazione dell’immobile”

MERATE – 140 serramenti e 30 persiane. Sono i numeri dell’intervento di riqualificazione energetica del Collegio Manzoni che riguarda nello specifico gli infissi esterni. La Giunta ha approvato nei giorni scorsi il progetto di fattibilità tecnica ed economica, già condiviso con la Sopraintendenza di Milano, mettendo a bilancio 290mila euro.

I lavori riguarderanno la sostituzione dei serramenti più datati e privi di guarnizioni di tenuta all’aria, con nuovi serramenti con tipologia e materiali analoghi agli esistenti, come richiesto dalla Soprintendenza. I nuovi serramenti saranno pertanto in legno, laccati colore grigio come gli esistenti, ma con prestazioni di trasmittanza e di tenuta all’aria conformi alle normative vigenti. Prevista anche la sostituzione di una parte delle persiane di oscuramento, da realizzarsi sempre in legno, con disegno e colore analoghi alle esistenti.

L’intervento riguarda anche la tinteggiatura di alcuni serramenti che sono stati sostituiti in tempi recenti e presentano caratteristiche di trasmittanza e tenuta all’aria accettabili. Il progetto ha preso in rassegna anche alcuni serramenti storici esistenti all’estremità sud del portico al piano terra: l’obiettivo è quello di preservarne il più possibile il disegno e per questo motivo si è deciso di mantenere e restaurare i sopraluce e realizzare nuovi serramenti solo nella parte inferiore, apribile.

Soddisfatto il sindaco, nonché assessore ai Lavori pubblici, Massimo Panzeri che commenta: “E’ un intervento importante che ha una duplice valenza ovvero quella dell’efficientamento energetico che quella della manutenzione e valorizzazione di uno dei più importante immobili di proprietà comunale. Riguarderà 140 serramenti di cui un centinaio nuovi e una quarantina da riqualificare con una ritinteggiatura. Quanto alle persiane stiamo parlando di 30 serramenti di cui circa la metà nuovi”.