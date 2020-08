Merate: servono volontari per il Piedibus. L’appello del Comune

Candidature in Comune entro il 10 settembre

Il progetto Piedibus è quanto mai prezioso in tempi di Covid

MERATE – “Insieme si può fare… di più”. E’ questo il motto che accompagna l’appello lanciato dal Comune per la ricerca di nuovi volontari con cui garantire la ripartenza del servizio Piedibus. Un progetto particolarmente importante, come sottolineato dall’assessore al Welfare Franca Maggioni, in un periodo caratterizzato purtroppo dalla grave pandemia da Covid-19: “Oltre a rappresentare un modo salutare ed ecologico per raggiungere la scuola, consente ai bambini e alle bambine di restare all’aria aperta nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti, evita altresì il traffico veicolare e soprattutto i temuti assembramenti in prossimità degli ingressi delle scuole”.

Servono però nuovi volontari. “La “campagna acquisti” dei nuovi volontari è partita per tempo, ma purtroppo ad oggi, sono ancora pochi coloro che hanno dato la loro disponibilità. Per tale motivo ci rivolgiamo a tutti i concittadini che hanno la possibilità di dedicare un po’ di tempo – circa un’ora – per accompagnare i bambini a scuola, anche solo per un giorno alla settimana, invitandoli a consultare il sito del Comune o a contattare direttamente gli uffici e ad iscriversi nelle liste dei volontari civici”.

L’invito è rivolto in particolare modo ai giovani, agli studenti universitari, alle mamme, a chi ha la possibilità di lavorare da casa e a tutte le persone che desiderano dare il proprio contributo in un momento storico così difficile per tutti. “Nel corso della cosiddetta “Fase 1” della Pandemia abbiamo ricevuto numerose offerte di collaborazione da parte di meratesi che non finiremo mai di ringraziare per la loro disponibilità: ci auguriamo di avere la stessa risposta anche ora. Ringrazio anticipatamente, a nome di tutta l’amministrazione comunale, tutti i coloro che accogliendo il nostro appello decideranno di diventare volontari piedibus” conclude l’assessore.

Le candidature vanno presentate in Comune entro il 10 settembre come riportato nel volantino: CLICCA QUI