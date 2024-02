Merate si colora con la festa di Carnevale: ben 130 le maschere alla sfilata

Tantissime persone questo pomeriggio, sabato, in piazza per la festa di Carnevale

Maschere, coriandoli e stelle filanti per una festa che non ha deluso le aspettative

MERATE – Ben 130 mascherine hanno sfilato questo pomeriggio, sabato, sotto la Torre in occasione della festa di Carnevale organizzata dalla Pro Loco.

Tantissime le persone presenti in piazza per festeggiare, tra coriandoli, stelle filanti e allegria, la festa più divertente e colorata dell’anno.

Grandi e piccini hanno dato sfoggio alla propria fantasia e alla propria creatività: c’è stato chi si è lasciato ispirare dal tema indicato dalla Pro Loco, ovvero i viaggi di Marco Polo in onore ai 700 anni dalla nascita del grande viaggiatore e mercante veneziano e chi invece non ha rinunciato a travestirsi dalla propria maschera preferita, calcando la passerella blu con orgoglio e fierezza.

La giuria ha premiato chi si è attenuto maggiormente al tema, senza però esimersi dal riconoscere la medaglia di bronzo al piccolo Leonardo, perfettamente a suo agio nei panni di Willy Wonka, il mastro cioccolatiere. Secondo posto per Nicole, elegantissima nel vestito da geisha e primo posto per Alessandra Gerosa e le sue figlie Matilde e Rachele, splendide con i loro vestiti tipici dell’Oriente.

Per loro tre biglietti d’ingresso a Gardaland per continuare a divertirsi proprio come questo pomeriggio in piazza.

GALLERIA FOTOGRAFICA