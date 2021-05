La Giunta ha approvato la linea di indirizzo: a metà mese l’ordinanza e l’attivazione del pannello luminoso

Favorevole al provvedimento la presidente dell’associazione dei commercianti: “Via Manzoni è una via da passeggio, ideale per lo shopping”

MERATE – Via Manzoni chiusa al traffico il sabato e la domenica dalle 10 alle 22 con un’estensione della fascia oraria di validità della Ztl, zona a traffico limitato, già attiva da anni in città. E’ questa la novità, che diventerà operativa probabilmente dal fine settimana del 15 e 16 maggio, approvata ieri sera, martedì, in Giunta. L’organo esecutivo dell’amministrazione comunale ha dato infatti il via libera all’atto di indirizzo per l’estensione dell’orario di validità della Ztl il sabato e la domenica lungo la via che, da piazza Riva Spoleti conduce in piazza Prinetti.

La decisione si trasformerà in realtà non appena verrà firmata l’ordinanza dal comandante della polizia locale Davide Mondella con cui verranno di fatto integrate le disposizione previste nell’ordinanza del 2010. “Stiamo aspettando l’arrivo delle fioriere con cui sostituiremo l’attuale sbarra e del pannello luminoso che indicherà quando la Ztl è attiva e quando no – puntualizza il sindaco Massimo Panzeri, auspicando che la novità possa incontrare il favore non solo dei cittadini bensì anche delle numerose attività commerciali che si affacciano lungo via Manzoni -. E’ da tempo che si parlava di introdurre la Ztl anche al mattino e di estenderne la durata fino a dopo cena. Questo periodo ci è sembrato il migliore in cui farlo visto che, a causa della pandemia, vengono anche incentivate le attività all’aperto dando la possibilità di utilizzare il suolo pubblico per le attività commerciali”.

In via Manzoni due esercizi commerciali hanno protocollato in Comune la richiesta di poter utilizzare parte della via per posizionare tavoli e sedie riuscendo così a garantire l’attività di somministrazione di cibo e bevande all’aperto. “Penso che questo provvedimento possa garantire a via Manzoni una fruibilità più sicura e serena nel rispetto delle esigenze dei commercianti e dei cittadini”. I residenti, così come i mezzi di soccorso, avranno ancora diritto di passaggio, così come capita anche tutte le mattine quando l’accesso alla via viene chiuso per garantire l’affluenza in sicurezza degli studenti delle scuole medie.

L’obiettivo è infatti quello di portare una migliore vivibilità all’interno del centro storico, visto come un centro commerciale all’aperto, riducendo gli effetti negativi della circolazione veicolare.

Il provvedimento attualmente in vigore prevede la Ztl in via Manzoni dalle 14 alle 19 di sabato e domenica. Sulla chiusura della strada alla domenica si è in realtà sempre di fatto sorvolato, stante l’impossibilità di garantire un controllo con gli agenti della Polizia locale. “Per ovviare a questo, abbiamo deciso di posizionare un pannello luminoso che sarà regolabile da remoto, indicando in maniera chiara e senza fraintendimenti la chiusura di via Manzoni anche alla domenica, sempre dalle 10 alle 22”.

Come dicevamo, l’obiettivo è arrivare pronti a questa mini rivoluzione da metà mese: “Giusto il tempo di predisporre il pannello, le fioriere e l’ordinanza”.

Una novità che viene vista con favore da Simona Vitali, presidente dell’associazione dei commercianti e degli artigiani meratesi La nostra Mela: “Come tutte le novità ci sarà chi sarà subito a favore e chi nutrirà delle riserve, anche perché in gioco ci sono abitudini e consuetudini che dovranno, anche minimamente, cambiare. Penso che via Manzoni ben si presti a diventare una Ztl per tutta la giornata perché è una via da passeggio, ideale per lo shopping. Staremo a vedere come va, ma ritengo che la scelta porterà dei benefici perché permetterà a tutti, dalle famiglie con bambini agli anziani, di camminare in sicurezza senza aver paura di incorrere in qualche incidente”.

Quanto alla perdita di alcuni parcheggi, conseguente sia all’estensione dell’attività di alcuni locali all’aperto che alla chiusura della via nel fine settimana, Vitali sottolinea l’importanza di poter contare sul vicino silos dell’area Cazzaniga, dove la sosta, complici i lavori di costruzione della nuova palestra del Collegio Manzoni, sarà per i prossimi mesi gratuita.