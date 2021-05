Ampliato l’orario della Ztl, attiva il sabato e la domenica dalle 10 alle 22

Dopo la posa del pannello luminoso, il comandante della Polizia locale ha emesso l’ordinanza di estensione degli orari della Ztl in via Manzoni

MERATE – Ora c’è anche il pannello luminoso. E da domani, sabato 22 maggio, diventerà operativa l’estensione degli orari della Ztl, zona a traffico limitato, in via Manzoni dalle 10 alle 22 del sabato e della domenica.

Dopo le indicazioni fornite dalla Giunta nella seduta di alcune settimane fa, il comandante della Polizia locale ha firmato oggi, venerdì, l’ordinanza che recepisce l’indirizzo politico di estensione della Ztl, finora prevista solo al pomeriggio, anche alla mattina.

“Pensiamo che questo provvedimento possa ridurre gli effetti negativi della circolazione veicolare, migliorare la vivibilità del centro storico nonché rafforzare il centro storico nella sua destinazione di centro commerciale naturale, di riferimento culturale territoriale oltre che luogo di rappresentanza, di servizi e di residenza” ha ribadito il sindaco Massimo Panzeri convinto della bontà di questa iniziativa. Concorde anche la presidente dell’associazione di commercianti e artigiani meratesi La Nostra Mela Simona Vitali che, all’indomani della presentazione in Giunta delle linee di indirizzo, aveva sottolineato la natura pedonale di via Manzoni, ribadendo come la Ztl possa rivelarsi uno strumento utile per permettere lo shopping in tutta sicurezza.