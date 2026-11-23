Ricco calendario di eventi e proposte con la Pro Loco e il Comune in vista delle festività natalizie

Torna il trenino

MERATE – Il Villaggio di Natale, il trenino per le vie del centro e una raccolta punti che coinvolge oltre 40 attività commerciali: sono le novità principali del ricco calendario di iniziative proposte dal Comune e dalla Pro Loco, in sinergia con le associazioni e le realtà del territorio, per le imminenti festività natalizie.

Il centro diventa un Villaggio di Natale

La novità principale è il Villaggio di Natale, che trasformerà il centro storico in un percorso tra luminarie, installazioni luminose, proiezioni, decorazioni, eventi e attività commerciali.

Una nuova mappa permetterà di individuare i principali punti di interesse: dalla pista del ghiaccio in Piazza Libertà, inaugurata sabato scorso, 21 novembre, al grande albero di Natale, dal cielo stellato alle proiezioni sul Castello Prinetti e sulla parrocchia di Sant’Ambrogio, fino ai portali luminosi agli ingressi del centro. Presenti anche il presepe, altre installazioni natalizie e gli spazi culturali cittadini.

Torna, dopo il successo raccolto qualche anno fa, il Trenino di Natale, che in alcune giornate di dicembre percorrerà le vie del centro storico, offrendo a famiglie e bambini un’occasione per scoprire il Villaggio.

Una raccolta punti per sostenere i negozi

Il Natale sarà anche l’occasione per valorizzare il commercio di prossimità con una raccolta punti che coinvolgerà oltre 40 negozi.

Dal 29 novembre al 31 dicembre, effettuando acquisti nelle attività aderenti, riconoscibili da un fiocco rosso natalizio e indicate sulla mappa del Villaggio, sarà possibile collezionare i timbri sulla cartolina dedicata, nel rispetto delle soglie minime previste dal regolamento.

Una volta completate le dieci caselle, la cartolina potrà essere consegnata alla casetta bar della pista del ghiaccio per ricevere un buono spesa da utilizzare nei negozi partecipanti dal 7 gennaio al 31 marzo 2027.

Nei punti vendita aderenti saranno inoltre disponibili le cartoline per partecipare a un concorso creativo promosso dalla Pro Loco. Gli elaborati migliori riceveranno diversi riconoscimenti, tra cui un iPhone destinato al vincitore.

Confermata la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Libertà, inaugurata sabato 21 novembre: resterà aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio e nei fine settimana dal 7 al 24 gennaio.

l programma dei prossimi appuntamenti

Domenica 29 novembre – Merate accende il Natale

Ore 15: inaugurazione del Trenino di Natale.

Ore 17: accensione delle luminarie e inaugurazione del Villaggio di Natale, con banda, cioccolata calda, vin brulé e caldarroste.

Sabato 5 e domenica 6 dicembre

Dalle 15 alle 19: Trenino di Natale per le vie del centro.

Lunedì 7 e martedì 8 dicembre – Festa e Fiera di Sant’Ambrogio

Oltre 100 bancarelle, eventi, musica e iniziative per le famiglie nel centro storico.

Nelle due giornate: visite guidate in collaborazione con la Parrocchia.

Martedì 8 dicembre, ore 17: Prima della Scala in Auditorium.

Sabato 12 dicembre – Solidarietà e Natale nelle frazioni

Ore 12: polentata solidale in Piazza Prinetti con l’Associazione Fabio Sassi e i Cuochi Bergamaschi.

Dalle 15 alle 19: Trenino di Natale.

Ore 16: SartiraNatale nella frazione di Sartirana.

Domenica 13 dicembre – Musica e atmosfera natalizia

Dalle 15 alle 19: Trenino di Natale.

Ore 20.45: Concerto di Natale del Trio Le Donne al Convento di Sabbioncello.

Sabato 19 dicembre – Danza e divertimento

Dalle 15 alle 19: Trenino di Natale.

Ore 17.30: flash mob natalizio a cura della scuola di danza Novadanza.

Domenica 20 dicembre

Dalle 15 alle 19: Trenino di Natale per le vie del centro.

Giovedì 24 dicembre – Vigilia di Natale

Dalle 10 alle 12: ultima occasione per salire sul Trenino di Natale.

Nel pomeriggio: zampognari per le vie del centro, Babbo Natale con distribuzione dei regali in collaborazione con gli Amis de Pumpier de Meraa e laboratori a cura della Croce Rossa.

Il 7 e 8 dicembre torna la Fiera di Sant’Ambrogio

Tra gli appuntamenti principali si conferma l’Antichissima Festa e Fiera di Sant’Ambrogio, in programma lunedì 7 e martedì 8 dicembre.

Sarà riproposto il format inaugurato nel 2025, che punta a recuperare e valorizzare le tradizioni storiche della manifestazione attraverso la collaborazione tra Comune, Pro Loco, Parrocchia, Confcommercio e associazioni cittadine.

Oltre 100 bancarelle animeranno il centro storico, affiancate da iniziative culturali e musicali, visite guidate e momenti di incontro. Il programma dettagliato e la mappa della manifestazione saranno presentati nei prossimi giorni.