Merate, passaggio della Fiamma olimpica: gli eventi in programma

La fiamma olimpica passerà da Merate martedì 3 febbraio dalle 9 alle 11

Comune, Pro Loco e associazioni sportive hanno predisposto un calendario di eventi di preparazione al grande evento

MERATE – Incontri, letture, laboratori e film per prepararsi al passaggio della Fiamma olimpica in città, un evento che Merate vuole vivere e celebrare in grande stile.

L’appuntamento è in programma martedì 3 febbraio dalle 9 alle 11, nella tappa 58 da Dalmine a Como della Fiamma accesa il 26 novembre 2025 a Olimpia e arrivata a Roma il 4 dicembre da dove, due giorni dopo, ha iniziato il suo percorso attraverso tutta l’Italia.

“Il Viaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 è molto

più di un rito sportivo: è l’avventura entusiasmante che annuncia l’arrivo dei Giochi nel nostro Paese – precisa l’assessore allo Sport Gianpiero Airoldi -. Unisce le comunità in un’avventura condivisa di passione, orgoglio e valori Olimpici”.

Proprio per questo, l’assessorato allo Sport, in collaborazione con le società sportive e la Pro Loco, ha organizzato il programma “Aspettando la Fiamma Olimpica…” con una serie di iniziative aperte a tutti.

Si comincia mercoledì 28 gennaio con la serata in programma alle 20.45 in Auditorium con protagonisti i campioni dello sci alpino italiano, Paola e Livio Magoni. Campionessa olimpica nello slalom speciale femminile ai XIV Giochi Olimpici Invernali di

Sarajevo 1984, Paola sarà ospite con il fratello Livio, tecnico di fama internazionale e “re Mida” dello sci alpino, capace di guidare al successo globale atlete del calibro di Tina Maze e Petra Vlhova, conquistando Coppe del Mondo e ori olimpici.

Sabato 31 gennaio sarà invece la volta delle letture animate, del laboratorio Coloriamo le Olimpiadi con la presenza in piazza anche delle mascotte ufficiali delle Olimpiadi Tina e Milo.

Alle 10.30 in biblioteca si terranno le letture animate a tema “Olimpiadi invernali” per i bambini 4-8 anni a cura delle lettrici volontarie mentre nel pomeriggio, dalle 14 alle 17,

Piazza Prinetti accoglierà Tina e Milo, i due simpatici ermellini mascotte ufficiali dei Giochi che saranno a disposizione per foto, abbracci e selfie indimenticabili.

Per i bambini della scuola primaria la Pro Loco Merate proporrà il laboratorio “Coloriamo le Olimpiadi” e regalerà a tre fortunati un biglietto ingresso omaggio per Gardaland.

In caso di maltempo le mascotte e il laboratorio vi aspettano in Villa Confalonieri.

Domenica 1 febbraio, giorno in cui verrà anticipato il mercato settimanale per lasciare libero il centro in occasione del passaggio della torcia olimpica, verrà proiettato alle 17 in auditorium il film “Ski – il più grande Ski Tour di sempre” di Nikolai Schirmer, vincitore del Premio del Pubblico al 73° Trento Film Festival 2025 (prima proiezione in Provincia di Lecco).

Si arriva quindi a martedì 3 febbraio quando la staffetta dei tedofori percorrerà le strade di Merate dalle 9.30 alle 10.45: Piazza Prinetti sarà il cuore della grande festa con il Dj Set di Hy DJ Radio dalle 9 alle 11.

Gli studenti di tutte le scuole meratesi di ogni ordine e grado accoglieranno la Fiamma

riempiendo strade e piazze.

“Tutta la cittadinanza è invitata a essere protagonista di questo evento con entusiasmo,

cogliendo l’opportunità di partecipare alla grande emozione di Milano Cortina 2026 e di

condividere i valori Olimpici e sportivi attraverso un grande momento collettivo” conclude l’assessore Airoldi.