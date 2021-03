Il Sottotenente La Rovere è il nuovo comandante del Norm dei Carabinieri di Merate

Da fine gennaio potenziati i controlli sul territorio contro i furti in abitazione

MERATE – E’ recentemente giunto alla Compagnia dei Carabinieri di Merate il Sottotenente Raffaele La Rovere, nuovo comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, che questa mattina ha salutato anche il Prefetto di Lecco.

Il militare, proveniente dal ruolo maresciallo, nella sua trentennale carriera ha ricoperto incarichi di comando di varie Stazioni, fra cui Vimercate, Milano Gorla Precotto e, per ultima, quella di Arcore.

“L’arrivo dell’Ufficiale – spiegano dal comando provinciale dell’Arma – si colloca nel quadro del potenziamento della Compagnia di Merate, in un territorio interessato recentemente anche dall’efferato omicidio di Salvatore De Fazio e del tentato omicidio del fratello Alfredo, da alcuni episodi incendiari sui quali sono ancora in corso le indagini, nonché dalla criminalità predatoria che, anche durante il periodo pandemico, si è fatta sentire”.

In relazione proprio a questa problematica, e in particolare ai furti in casa nel meratese, dalla fine di gennaio ad oggi il Comando ha impiegato complessivamente in servizi notturni, nelle aree maggiormente colpite 210 militari, nel corso dei quali sono state identificate 452 persone e controllati 289 veicoli, vedendo anche l’intervento delle Squadre Operativo di Intervento del 3° Reggimento Lombardia.