La cerimonia di accensione delle luci di Natale si è tenuta oggi, domenica 29 novembre

Ricco il calendario di eventi predisposto da Pro Loco e Comune

MERATE – Un albero luminoso sulla fontana (spenta) di via Baslini, davanti al Municipio, e fili di luce che scendono dal tetto di Castello Prinetti e dalla Torre, creando un piccolo, ma suggestivo effetto cascata. Merate ha acceso il Natale nel pomeriggio di domenica 29 novembre, con la cerimonia ufficiale che ha dato il via alle iniziative organizzate in città in vista delle festività.

A dare il benvenuto ai tanti presenti sono stati il sindaco Mattia Salvioni e la presidente della Pro Loco Simona Vitali, che hanno sottolineato la collaborazione tra Comune, Pro Loco, commercianti e realtà cittadine per allestire il ricco calendario di appuntamenti. Ad accompagnare il momento dell’accensione, la banda sociale meratese, con alcuni brani del repertorio natalizio.

Tra le attrazioni più apprezzate del pomeriggio il trenino, tornato in città dopo anni di assenza e subito preso d’assalto da grandi e piccini, desiderosi di concedersi un giro tra le vie del centro. Il servizio sarà disponibile anche nei prossimi fine settimana, dalle 15 alle 19.

Il calendario delle iniziative proseguirà con l’antichissima fiera di Sant’Ambrogio, in programma il 7 e 8 dicembre, la polentata solidale del 12 dicembre e il concerto di Natale del Trio Le Donne al convento di Sabbioncello, domenica 13 dicembre.

Sabato 19 dicembre spazio al flash mob natalizio a cura della scuola di danza Novadanza, mentre il 24 dicembre, alla vigilia di Natale, piazza sarà animata dalla presenza degli zampognari, da Babbo Natale con la distribuzione dei regali, in collaborazione con gli Amis de Pumpier de Meraa, e dai laboratori organizzati dalla Croce Rossa.

Da ricordare anche la pista da pattinaggio su ghiaccio aperta dal 22 novembre in piazza Libertà dietro il Comune, inserita nel grande villaggio di Natale creato per valorizzare le bellezze e le attrazioni della città. Da non perdere poi l’iniziativa pensata per incentivare il commercio di prossimità con la speciale raccolta punti natalizia a cui hanno aderito più di 40 negozi: a ogni acquisto nelle attività riconoscibili da un fiocco rosso natalizio sarà possibile ricevere un timbro sulla cartolina dedicata e, una volta completate le 10 caselle, si potrà consegnare la cartolina alla casetta bar della pista di pattinaggio ricevendo un buono spesa da utilizzare nei negozi aderenti dal 7 gennaio al 31 marzo 2027.

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