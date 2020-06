Merate, Simona Vitali è il nuovo presidente de La nostra mela

Rinnovo delle cariche sociali per l’associazione dei commercianti di Merate

Tra i progetti l’apertura serale dei negozi: “Siamo al lavoro per adattare le nostre iniziative alle esigenze dettate dall’emergenza covid”

MERATE – Simona Vitali è la nuova presidente de La Nostra Mela, l’associazione dei commercianti di Merate. Prende il posto di Ornella Comi che dopo ben 12 anni ha deciso di passare il testimone alla titolare dell’Erboristeria, già esponente del precedente direttivo. La nomina è arrivata ieri, giovedì 4 giugno, all’auditorium Giusy Spezzaferri in occasione dell’assemblea annuale del sodalizio, durante la quale sono intervenuti anche il sindaco Massimo Panzeri e l’assessore al commercio Giuseppe Procopio. Nel direttivo sono entrati a far parte Carlo Porro, titolare di PuntoFoto in veste di vicepresidente, Daniela Martini (L’Erboristeria), Patrizia Trapletti (La Bottega), Cristina Beretta (Terry & Cris), Francesca Ripamonti (Merceria Ripamonti), Francesco Sangiorgio (Sangiorgio) e Davide Comi (Pasticceria Comi).

Dopo aver ringraziato Ornella Comi per tutto l’impegno e l’infinita dedizione profusi in questi anni al vertice del sodalizio, il nuovo direttivo ha iniziato a ragionare intorno alle prossime attività, tra cui le aperture serali.

“Purtroppo molte delle iniziative in programma non potranno avere luogo a causa delle regole sul distanziamento sociale che tutti ben conosciamo, ma faremo del nostro meglio per adattarle alle attuali esigenze, e per potervi accogliere numerosi e in tutta sicurezza – fanno sapere dal direttivo -. Confidiamo, inoltre, di poter riprendere a pieno regime in tempo per l’organizzazione della stagione natalizia”.

Soddisfatto l’assessore al Commercio Procopio: “Facciamo un grosso in bocca al lupo a tutta la La nostra mela, alla presidente Simona Vitali e al direttivo. Ora servono obiettivi comuni da realizzare insieme facendo rete con tutte le associazioni del territorio per il bene della nostra città. Tutta l’amministrazione sarà lieta di starvi vicino e di collaborare insieme restando sempre a vostra disposizione. Non mancherà il confronto e il dialogo, sono certo che troveremo sempre una sintesi per il bene comune”.