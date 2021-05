L’aggiornamento dell’andamento dell’epidemia da Covid 19 a Merate

Trend in calo: un nuovo positivo negli ultimi sette giorni. Segno meno anche per le quarantene

MERATE – Un solo nuovo positivo negli ultimi sette giorni. Sono numeri che segnano un deciso miglioramento dell’andamento dell’epidemia da Covid 19 quelli diffusi oggi, lunedì, dal sindaco Massimo Panzeri, comunicato i dati della Prefettura aggiornati al 23 maggio.

Da inizio emergenza, ovvero dal febbraio scorso, sono 1009 pari al 6,83% i meratesi risultati positivi al virus, di cui 47 purtroppo sono morti. Il saldo attuale tra cittadini positivi e quelli guariti fa segnare una decrescita di 12 persone, così come sono in calo le quarantene, pari a 31, di cui 14 di età inferiore ai 20 anni.

Il sindaco ha commentato: “L’ultimo aggiornamento evidenzia una situazione in deciso miglioramento e ciò non può che consolidare la nostra fiducia su un progressivo venir meno di tutte le limitazioni ancora in essere. Calano sensibilmente sia i positivi, sia i soggetti sottoposti a sorveglianza attiva e fortunatamente ormai da alcune settimane non registriamo nuovi decessi. Raccomando il mantenimento di un atteggiamento prudenziale, in particolare nei luoghi pubblici, al fine di non rischiare di compromettere i risultati che faticosamente abbiamo raggiunto”.