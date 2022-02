Merate, situazione Covid in netto miglioramento

Il bollettino settimanale diffuso dal sindaco Panzeri mostra dati in miglioramento sull’andamento dell’epidemia 19

Ancora alto il numero delle persone in sorveglianza attiva, soprattutto tra la popolazione scolastica. Da oggi scattano le nuove regole

MERATE – Da inizio pandemia il 17,49% della popolazione cittadina è risultato positivo al Covid 19. E’ quanto si evince dall’ultimo bollettino diramato, come ormai da tradizione a cadenza settimanale, dal sindaco Massimo Panzeri. Rispetto a sette giorni fa, sono 87 i nuovi positivi con un cospicuo salto in avanti delle persone negativizzate (+208) e un’altrettanta netta diminuzione degli attualmente positivi scesi a 222 individui. Sempre alte, anche se in discesa anche in questo caso, le cifre delle sorveglianze attive, pari a 327 di cui 150 di età inferiore ai 20 anni.

“L’ultimo aggiornamento conferma un miglioramento dei dati, che significa una decisa inversione della curva dei contagi – precisa il sindaco -. Restano però ancora rilevanti sia i contagiati, sia i sottoposti a sorveglianza, in particolare tra gli adolescenti. L’auspicio è che questa tendenza possa consolidarsi e riportare presto i valori alla normalità”.

Sul fronte delle vaccinazioni, a oggi, lunedì 7 febbraio, su una popolazione di riferimento di 14.380 residenti in età da vaccino, 12.135 hanno ricevuto la prima dose, pari al 84,38%, 12.796 hanno ricevuto la seconda dose o la dose unica, pari al 88,98% e 9.775 hanno ricevuto la terza dose/booster, pari al 67,97%.

Il primo cittadino ha infine ricordato l’obbligo, in vigore dal 1° febbraio, di mostrare il green pass base per l’accesso agli uffici e ha evidenziato le nuove misure in vigore da oggi per la scuola e la certificazione verde (leggi qui).