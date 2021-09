Merate, situazione Covid: vaccinato il 90% dei residenti

Il sindaco ha aggiornato sulla situazione Covid facendo un raffronto con i dati di un mese fa

Sono 17 i nuovi casi di infezione al virus registrati rispetto al 4 agosto. Continua la campagna vaccinale con l’accesso libero per i giovanissimi

MERATE – Il 90% dei meratesi, per la precisione l’89,87%, ha ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid. E’ il dato aggiornato a oggi, lunedì, comunicato dal sindaco Massimo Panzeri che ha voluto fare anche il punto sull’andamento dell’epidemia da Covid 19 trasmettendo i dati diffusi ieri dalla Prefettura.

In un mese, sono 17 i nuovi casi di infezione al virus registrata in città con il numero dei meratesi positivi giunto a 1039 da inizio emergenza, nel febbraio 2020. In crescita, rispetto al dato del 4 agosto, il numero delle persone attualmente positive pari a 32 (con un +16) e quelle sottoposte a sorveglianza 18 (+4) pari al 0,12%, di cui 4 persone di età inferiore ai 20 anni.

Il sindaco ricorda anche da che da oggi, lunedì 5 a domenica 12 settembre i ragazzi della fascia di età 12-19 anni potranno accedere liberamente e senza prenotazione ai centri vaccinali Covid 19. “In alcuni centri, indicati dalle ATS, sarà garantita anche una consulenza pediatrica e linee dedicate. I minori di 18 anni devono essere accompagnati da un genitore, tutore legale o delegato e muniti del Consenso Informato”.