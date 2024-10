Merate, slitta a dicembre la nuova gestione dei parcheggi

Le novità per la sosta in città saranno operative da dicembre

Prorogata la gestione attuale fino a fine mese in attesa della conclusione di alcuni adempimenti normativi

MERATE – Bisognerà aspettare fino a dicembre per la “rivoluzione” dei parcheggi con il rinnovo dei totem per il pagamento della sosta, l’eliminazione delle sbarre di ingresso ai silos e l’entrata in servizio degli ausiliari della sosta.

L’amministrazione comunale ha infatti comunicato oggi, giovedì 31 ottobre, che per motivi formali, il subentro della nuova gestione, inizialmente previsto per novembre, è stato posticipato con la proroga fino al 30 novembre dell’attuale gestione.

“Siamo in attesa della conclusione di alcuni adempimenti normativi di verifica documentale – precisa l’assessore ai Lavori pubblici e Urbanistica Mattia Muzio -. Questi imprevisti hanno posticipato il perfezionamento dell’affidamento. Pertanto, per gli utenti con abbonamenti relativi ai parcheggi di Viale Cornaggia e Via Don C. Cazzaniga in scadenza nel mese di novembre si procederà come per i mesi di settembre e ottobre: al momento, non è possibile il rinnovo annuale”.

Nello specifico a questi utenti si propone di sottoscrivere un abbonamento mensile a tariffa intera, conservando le ricevute dei pagamenti effettuati e procedere poi, con il subentro della nuova gestione, il 1° dicembre 2024, a

sottoscrivere un nuovo abbonamento annuale, a partire dalla data di scadenza del precedentemente abbonamento annuale con tariffa dedicata, da cui verranno decurtate le mensilità intere già versate.

“Nel frattempo, la gestione attuale dei parcheggi proseguirà regolarmente come avvenuto finora” conclude Muzio sottolineando che avvisi specifici sono già stati affissi presso i due impianti di parcheggio e pubblicati sul sito del Comune.