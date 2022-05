Merate, sopralluogo alla nuova palestra delle medie. Al lavoro per l’apertura a settembre

Ieri mattina, mercoledì, il sopralluogo del sindaco alla nuova palestra delle scuole medie

“Involucro praticamente pronto, ora mancano gli allacciamenti e gli arredi interni”

MERATE – “L’involucro è praticamente pronto. Ora bisognerà procedere con i vari allacciamenti, interventi che dipendono da variabili a noi indipendenti”. A parlare è il sindaco Massimo Panzeri all’indomani del sopralluogo svolto ieri, mercoledì, al cantiere per la realizzazione della nuova palestra delle scuole medie Manzoni.

Il primo cittadino, che ha anche la delega ai lavori pubblici, ha incontrato sia il direttore dei lavori sia la dirigente scolastica per fare il punto della situazione e capire le tempistiche dei lavori allestiti alle spalle dell’area Cazzaniga. “Il cantiere procede abbastanza bene, con tutte le incognite legate a questo particolare momento di incremento dei costi dell’energia e delle materie prime”.

L’edificio della nuova palestra, che ha preso il posto della precedente, abbattuta nell’aprile dello scorso anno dopo l’ordinanza di inagibilità firmata nel 2019, al termine del mandato, dell’allora sindaco Andrea Massironi, è ormai ben visibile a chi passeggia lungo via don Cazzaniga. “Ora però inizia una fase altrettanto importante e delicata che è quella degli allacciamenti delle varie utenze e dell’allestimento degli interni. E’ ovvio che la speranza è quella di riuscire a consegnare il tutto agli studenti a settembre, con l’inizio del prossimo anno scolastico e faremo di tutto per arrivare pronti a quella data. Ma ci sono aspetti che non dipendono da noi”.

Il sindaco ricorda anche come nell’ultima variazione di bilancio, discussa in consiglio lunedì scorso (qui la cronaca del Consiglio), sono stati stanziati anche dei fondi per l’acquisto di materiali per l’attività sportiva da svolgere in palestra. “Con questo nuovo spazio andremo a colmare non solo una lacuna della scuola (gli studenti ora utilizzano per l’attività di educazione fisica la palestrina interna al collegio Manzoni, ndr), ma a rispondere anche alle esigenze delle associazioni sportive e della cittadinanza”.