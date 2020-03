Merate, sospeso il mercato del martedì: presenti solo i banchetti alimentari

Il provvedimento è stato preso dall’amministrazione comunale

Oggi presenti solo i banchetti alimentari

MERATE – E’ stato sospeso il mercato settimanale del martedì. Questa mattina sono presenti infatti solo le bancarelle che vendono generi alimentari in piazza don Minzoni. Si tratta di una decisione presa dalla Giunta guidata da Massimo Panzeri quale ulteriore provvedimento per contrastare la diffusione del coronavirus. L’amministrazione comunale ha anche invitato i cittadini a stare a casa e a uscire solo per le strette necessità consentite dalla legge.