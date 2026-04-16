Merate, spazio Giovani all’Area Cazzaniga: si sperimenta l’aula studio

Venerdì 24 aprile l’incontro riservato ai giovani a cui verrà dato in “custodia” lo spazio

Durante la serata sarà possibile aderire al Registro dei Volontari Civici

MERATE – Uno spazio ormai pronto, arredato e versatile, che aspetta solo le idee e l’energia dei giovani meratesi per prendere vita. Stiamo parlando dello Spazio Giovani all’area Cazzaniga che ora vuole caratterizzarsi ancor di più con l’apertura di un’Aula Studio e di una sala polifunzionale che vedano i giovani in prima linea. Proprio per questo, al fine di costruire un luogo che sia davvero dei giovani e non solo per i giovani, venerdì 24 aprile alle 21, i locali dello Spazio Giovani ospiteranno un incontro pubblico rivolto in particolar modo ai ragazzi tra i 18 e i 30 anni a cui verrà chiesto di diventare i veri custodi e promotori dello spazio.

Durante la serata verrà infatti illustrato come aderire al Registro dei Volontari Civici, permettendo a chi si renderà disponibile di gestire il presidio e la cura degli ambienti in prima persona, assumendo un ruolo attivo e responsabile nella comunità.

La sperimentazione avrà una durata iniziale di circa tre mesi. Durante questo periodo, saranno proprio gli utenti a testare le modalità di utilizzo, suggerire orari e proporre attività.

“Vogliamo che lo Spazio Giovani sia un contesto dinamico, capace di rispondere ai bisogni

di chi studia e di chi cerca un luogo di aggregazione – spiega la vice sindaco Valeria Marinari –. La fase sperimentale serve proprio a questo: raccogliere contributi di pensiero per definire un modello organizzativo che sia sostenibile e, soprattutto, a misura dei nostri ragazzi e ragazze”.