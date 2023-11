Merate sperimenta Glutton, l’aspiratore elettrico per pulire il centro storico

L’aspiratore elettrico Glutton è stato usato oggi, lunedì, per la prima volta in centro Merate

Tamandi: “Insieme al green truck è una delle sperimentazioni che vorremo introdurre definitivamente dall’anno prossimo”

MERATE – Si chiama Glutton ed è l’aspiratore elettrico che ha fatto capolino questa mattina, lunedì, nel centro storico della città.

Una novità resa possibile grazie alla sinergia tra Silea e l’amministrazione comunale che, tramite l’assessore all’Ambiente Fabio Tamandi, aveva chiesto di poter introdurre anche a Merate questo innovativo aspiratore, visto in azione in alcune città del Nord Europa.

A differenza della spazzatrice che nella sua azione, solleva anche la polvere, il Glutton è un aspiratore, condotto a mano da un operatore qualificato, capace di arrivare anche in quegli angoli, tipici delle aree pedonali e delle piste ciclabili, dove le spazzatrici non riescono ad accedere.

Non solo. Essendo elettrico, l’aspiratore non produce neanche rumore: un particolare non da poco, particolarmente apprezzato questa mattina in centro città dalle tante persone a cui non è sfuggita la novità.

“E’ un’iniziativa introdotto a carattere sperimentale” precisa l’assessore Tamandi. “Vogliamo scoprire i riscontri e capire come strutturarlo poi in futuro”. L’intenzione, per il 2024, è quella di introdurre in maniera permanente sia il glutton integrandola alla consueta spazzatrice e il green truck, il camion della raccolta del verde, promosso per cinque sabati consecutivi (prorogati) nel parcheggio dell’istituto Viganò.

“L’idea è introdurlo anche nelle frazioni, in modo da implementare ulteriormente il servizio” conclude Tamandi.