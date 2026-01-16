Merate. Studenti al freddo, l’assessore Muzio: “Al lavoro per ritornare alla normalità in tempi brevi”

Problemi alla caldaia: la scuola media e la biblioteca restano chiuse oggi, venerdì

L’assessore Muzio: “I tecnici sono al lavoro per capire la causa di questa situazione”

MERATE – “Alle 12 di ieri, quando i tecnici non sono stati in grado di garantirci il ripristino e il mantenimento delle condizioni idonee, come temperatura, allo svolgimento dell’attività didattica abbiamo deciso di chiudere la scuola media per la giornata di venerdì 16 gennaio”.

L’assessore ai Lavori pubblici Mattia Muzio ricostruisce la lunga giornata di ieri (giovedì), quando il malfunzionamento della caldaia che alimenta il centro di teleriscaldamento ha comportato la chiusura al pubblico della biblioteca, della scuola media e della segreteria scolastica, sospendendo, oltre alle attività didattiche e amministrative, anche quelle sportive in programma nella palestra della scuola Manzoni.

“I tecnici sono al lavoro per capire la causa di questa situazione. Quello che posso assicurare è che l’Amministrazione ha chiesto di lavorare incessantemente per rimettere in completo esercizio l’impianto in tempi brevi e senza ulteriori blocchi”.

Non solo. “Nelle prossime ore avremo un ulteriore confronto con la ditta che si occupa della gestione del calore, a cui abbiamo chiesto di relazionarci puntualmente su quanto accaduto e sugli interventi risolutivi che stanno attuando per poter tornare alla normalità in tempi brevi”.

Dopo alcuni disagi registrati già settimana scorsa al rientro dalle festività di Natale, poi risolti, la situazione è riesplosa nel tardo pomeriggio d mercoledì, quando la caldaia ha smesso di funzionare lasciando al freddo i locali collegati a questo impianto, tra cui l’area Cazzaniga dove era in programma il primo appuntamento di Absolute Cinema.

“La ditta è intervenuta immediatamente e l’impianto è tornato a funzionare poi in serata. I tecnici ci hanno riferito essere rimasto in esercizio fino al mattino”. Un continuo stop & go che si è trascinato poi per la giornata di ieri, quando l’amministrazione comunale ha provveduto prima a chiudere la biblioteca, decidendo poi poco dopo di chiudere anche il plesso limitrofo per la giornata di venerdì.

Una chiusura che riguarda esclusivamente la scuola media: “Non abbiamo registrato altre criticità negli altri plessi dell’istituto comprensivo di Merate. I problemi a Pagnano, emersi qualche giorno fa, sono stati risolti. Del resto, gli impianti sono distinti e diversi gli uni dagli altri”,