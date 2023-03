Merate: studenti del Viganò e dell’Agnesi protagonisti della giornata ecologica

La giornata ecologica si è tenuta sabato pomeriggio

Ragazzi al lavoro, insieme ai professori, per ripulire via dei Lodovichi, via Grandi e via Campi

MERATE – Una cinquantina di ragazzi, insieme ad alcuni professori e rappresentanti di Legambiente, ha preso parte sabato scorso alla giornata ecologica promossa dall’amministrazione comunale (assessorato all’Ecologa e alle politiche giovanili, presenti con l’assessore Fabio Tamandi e il consigliere Greta Ghezzi) in collaborazione con gli istituti Viganò e il liceo Agnesi e il gruppo Co2sa Aspetti.

La manifestazione si è tenuta al pomeriggio e ha avuto come campo di azione via dei Lodovichi, via Campi e via Grandi, ripulite da cartacce, mozziconi di sigarette e bottigliette d’acqua gettati purtroppo per strada.

Tantissimi i rifiuti “collezionati” e riposti nei sacchi per essere poi inviati in discarica.