Merate, studenti delle medie “divisi” durante l’intervallo: question time della minoranza

Prospettive per Merate chiede lumi all’amministrazione comunale sul provvedimento preso dalla scuola

Fa discutere la scelta della dirigenza delle scuole medie di prevedere che gli studenti possano trascorrere l’intervallo in un’area delimitata solo alla propria classe

MERATE – Studenti delle scuole medie “costretti” a svolgere l’intervallo nell’area assegnata alla loro classe senza poter interagire con i ragazzi e le ragazze delle altre classi: Prospettive per Merate chiede lumi all’amministrazione comunale sulla nuova modalità di svolgimento dell’intervallo alla scuola secondaria di primo grado Manzoni. I consiglieri Massimo Panzeri, Alfedo Casaletto e Paola Panzeri hanno infatti protocollato un question time sulla vicenda che verrà discusso domani, martedì, in apertura di Consiglio comunale.

Nel documento viene sottolineato come da alcune settimane a questa parte agli studenti venga chiesto di trascorrere l’intervallo esclusivamente nello spazio assegnato alla propria classe rimarcando come “l’intervallo scolastico costituisce un momento educativo fondamentale, non solo di pausa dalle attività didattiche, ma anche di libera interazione, socializzazione e crescita relazionale tra gli studenti”.

Ragion per cui, a fronte delle perplessità manifestate da numerosi genitori, la minoranza ha deciso di portare alla ribalta del Consiglio comunale la vicenda chiedendo se “l’Amministrazione comunale, ed in particolare il Sindaco e l’Assessore competente, siano a conoscenza del provvedimento adottato dalla Dirigente scolastica” e “quali siano le motivazioni alla base di tale scelta e se l’Amministrazione le condivida”. Non solo. Si chede “se non si ritenga che una simile organizzazione dell’intervallo rischi di compromettere le finalità educative e socializzanti proprie di questo momento” e, infine, “se l’Amministrazione comunale intenda attivarsi, per quanto di competenza, al fine di promuovere un confronto con la Dirigenza scolastica volto a rivedere tali modalità, nell’interesse degli studenti e delle famiglie”.