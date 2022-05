Merate, successo per Go Giovani Opportunità: “Occasione per il presente e per il futuro”

L’iniziativa, promossa da Piazza L’idea, si è tenuta sabato nel parco di Villa Confalonieri

Una vetrina per far conoscere ai giovani le realtà di volontariato presenti sul territorio e le occasioni per il tempo libero

MERATE – Successo per la prima edizione di Go – Giovani Opportunità, manifestazione promossa sabato scorso nel Parco di villa Confalonieri su iniziativa di Piazza l’idea per mettere in vetrina le associazioni di volontariato del territorio dando la possibilità di farsi conoscere ai giovani mettendo in mostra le iniziative promosse e intercettando così magari anche nuove leve.

“E’ stata una bella occasione per mettere in connessione realtà diverse di volontariato e non solo permettendo lo scambio di contatti per il presente e per il futuro” commenta Gianni Di Vito, referente dello staff di Piazza l’idea -. Abbiamo registrato anche una discreta partecipazione da parte dei giovani interessati in particolar modo alle proposte di volontariato e al progetto Util’Estate”.

Il bel pomeriggio è stato allietato dall’intrattenimento dei dee jay di Radio Hei Dj Checco e Beniamino che, tra una nota e l’altra, hanno intervistato gran parte dei rappresentanti delle associazioni partecipanti, oltre al sindaco Massimo Panzeri, presente insieme all’assessore Franca Maggioni.

A impreziosire il tutto la presenza dello street artist B. Simo, la dimostrazione de “La piramide” da parte degli Amis dei Pumpier di Merate e la lezione di kung fu da parte degli allievi del corso tenuto durante l’anno dalla Palestra Vita. Non poteva mancare anche un lauto rinfresco servito dagli studenti di quarta dell’istituto Fondazione Clerici.

All’iniziativa erano presenti i volontari di Croce Rossa Merate, Croce Bianca Merate, Protezione Civile Merate, Binario Vivo-Sartoria Sociale Paso Lavoro, Casa dei ragazzi Iama Onlus, Iper Spiazzo, Operazione Mato Grosso, Rifugio, Ronzinante, Simbio e DMHertz.

