Merate, successo per il falò della Gibiana animato dal suono delle cornamuse

MERATE – Grande partecipazione questo pomeriggio, sabato, al tradizionale rogo della Giubiana. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco cittadina, si è aperta con il laboratorio in lingua inglese in biblioteca.

Da qui accompagnato dal suono delle cornamuse, è partito il lungo corteo diretto al parco del Belgioioso, all’interno del quale era stato preparato il falò da accendere.

Il gruppo di danzatori scozzesi si è esibito anche in un ballo di gruppo all’ingresso del parco, lasciando poi alle cornamuse il compito di guidare tutti i presenti fino in cima al Cannocchiale. Dopo aver raccolto gli ultimi bigliettini realizzati dai bambini, si è proceduto a prendere il fantoccio dalla Giubiana dal carro trascinato dai cavalli posizionandolo in cima alla catasta di materiale da ardere.

“Con la Giubiana vogliamo bruciare tutti i mali dell’inverno e dell’anno appena trascorso augurandoci che il nuovo anno sia carico di belle cose”. Presente in loco il gazebo della Pro Loco per riscaldare tutti tè caldo, vin brulè e cioccolata.