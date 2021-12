Merate, successo per il trenino e Babbo Natale acrobata: gremito il centro

Atmosfera natalizia ieri pomeriggio per le vie del centro grazie alle iniziative messe a segno da Pro Loco e commercianti

Appuntamento ora il giorno della Vigilia con la piva e gli zampognari

MERATE – Piazza Prinetti gremita ieri pomeriggio nell’ultima domenica di shopping e iniziative prima del Natale. Un appuntamento, quello promosso nell’ambito delle manifestazioni natalizie dalla Pro Loco insieme all’associazione dei commercianti La Nostra Mela, che ha colto nel segno riempiendo di colori, voci e atmosfera natalizia il centro cittadino.

A far da scenario, dall’imbrunire in poi, le proiezioni sul Castello e sulla Torre insieme alle luminarie che hanno illuminato una domenica pomeriggio in cui meratesi e non hanno potuto tornare a gustare la bellezza del proprio salotto buono.

Un centro, girato in lungo e in largo anche grazie al trenino giallo, vera attrazione per i bambini gettonattissimo nel pomeriggio quando si è dovuto per forza di cose ridurre il giro al semplice quadrilatero formato da via Baslini, viale Lombardia, via Indipendenza e via Manzoni.

Applausi a scena aperta anche per il mago capace di incantare con i suoi prestigi tutti i presenti per non parlare dello stupore e della gioia regalata, a grandi e piccini, dallo show di Babbo Natale acrobata che, insieme ai suoi elfi, ha incantato tutti con le sue acrobazie su e giù da palazzo Albini in via Trento regalando ai bambini le immancabili caramelle.

Non poteva mancare neppure il Babbo Natale tradizionale, seduto comodamente nella poltrona allestita vicino alla casetta in centro a Piazza Prinetti, pronto a regalare sorrisi, caramelle e selfie con i bambini.

Ad allietare ulteriormente il tutto la musica con il concerto itinerante della Banda sociale meratese e le esibizioni con Musicarte- Lab in piazzetta Faverzani.

Prossimo appuntamento con le iniziative natalizie venerdì 24 dicembre con il passaggio degli zampognari e della piva.

ALTRE IMMAGINI NELLA GALLERIA