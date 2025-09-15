Merate, successo per la cena con delitto con DietroLaLavagna

La cena con delitto ha visto partecipi ben 115 persone

L’iniziativa è valsa come raccolta fondi per finanziare le prossime iniziative di DietroLaLavagna

MERATE – Ben 115 sfidanti suddivisi in 14 tavoli che, tra una portata e l’altra, si sono calati nella parte di investigatori cercando di risolvere il caso e scoprire l’assassino. Divertimento, suspense e risate hanno contraddistinto venerdì sera, 12 settembre, la cena con delitto, organizzata dall’associazione DietroLaLavagna per raccogliere fondi per finanziare le prossime attività.

Il cast, tutto al femminile, del gruppo teatrale Theatron, composto dalle attrici Elisabetta Rigamonti, Ileana Manini, Carmen Arena ed Emanuela Cantoni, ha portato in scena “Il Mistero della Marchesa” insieme al giovane attore Paolo Mirandola, ex alunno di teatro, nel ruolo di cameriere/apprendista.

Tra un indizio, qualche prova e diverse testimonianze, la serata è trascorsa in maniera avvincente e veloce, regalando soddisfazioni anche alle stesse attrici, come testimoniato dalle parole di Elisabetta Rigamonti, referente del gruppo teatrale, colpita dalla partecipazione e dalla passione profusa da tutti i commensali.

Una soddisfazione condivisa con il direttivo di DietroLaLavagna: “Ringraziamo il Gruppo teatrale che è riuscito a coinvolgere il pubblico presente regalandoci una serata spensierata. Ringraziamo anche l’Oratorio di Sartirana che ci ha ospitato e tutti i volontari

dell’oratorio che hanno preparato e servito la cena, l’immobiliare Gabetti di Merate

nostro partner e il negozio Toni Spada per averci fornito il service”.

Alla fine della serata le 8 persone del tavolo vincitore hanno ricevuto in premio il

libro “Eutanasia – un’indagine del capitano Orfei” di Michele Pelosi.

I soldi raccolti andranno a finanziare i prossimi progetti dell’associazione che vedranno la luce da gennaio 2026. Per info: http://www.dietrolalavagna.it/