Merate: successo per la cena dei Lions. L’incasso ai Vigili del Fuoco

Oltre centoventi i partecipanti all’iniziativa benefica promossa dal Lions Club Merate

L’incasso devoluto ai Vigili del Fuoco di Merate per l’acquisto di attrezzature

MERATE – Grande successo per la cena organizzata dallo storico Lions Club di Merate sabato scorso, 11 maggio, alla caserma dei Vigili del Fuoco di via degli Alpini.

Più di centoventi i partecipanti alla lotteria, il cui intero incasso è stato devoluto ai vigili del fuoco per l’acquisto degli strumenti utilizzati per operare sul territorio e per il sostegno ampliamento della stessa caserma.

Nel corso della serata è stato ricordato il 180esimo anniversario dalla nascita del gruppo spontaneo dei vigili del fuoco di Merate con le manifestazioni in programma nei giorni 22 e 23 giugno 2024 e il trentesimo anniversario dalla nascita del gruppo gli “Amis di Pumpier de Meràa” nato nel 1994.

Il presidente dei Lions Venanzio Lavelli ha voluto ringraziare per l’ospitalità e la cordialità, ricordando il socio storico Arturo Comotti che è stato comandante dal 1963 al 1983. Da segnalare anche il dell’artista e socio Gianmaria Bonanomi in arte Bonà che ha contribuito con diverse sue opere.