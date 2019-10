Merate, successo per la serata Gioco pizza targata Pro Loco

L’iniziativa si è svolta sabato sera nei locali del centro anziani

Un’ottantina le persone presenti, tutte pronte a partecipare a eventuali repliche

MERATE – Gustarsi una pizza in compagnia e divertirsi con dei giochi in scatola mentre i bimbi si lasciano “stregare” dalle attività proposte dagli animatori. Il sogno per molte famiglie con bambini piccoli si è trasformato in realtà sabato sera grazie alla serata Gioco pizza messa a punto dalla Pro Loco di Merate con la complicità della cooperativa che ha preso in gestione il centro anziani di piazza don Minzoni.

La serata si è aperta con un aperitivo e poi è proseguita con pizza e giochi, appositamente pensati per grandi e piccini. Un’ottantina circa le persone che hanno preso parte all’iniziativa, gradita e apprezzata al punto che in molti hanno chiesto di replicarla più spesso.