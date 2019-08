Merate, sulle tracce di Leonardo con la 13^ Strapagnano

La manifestazione podistica è in programma domenica 25 agosto: in oratorio verrà allestita una mostra su Leonardo

Cinque i percorsi previsti dalla Strapagnano che riserva un ulteriore itinerario di cinque chilometri per i bambini

MERATE – Non una semplice corsa, ma un percorso sulle tracce di Leonardo. E’ tutto pronto per la tredicesima edizione della Strapagnano, la manifestazione podistica non competitiva in programma domenica 25 agosto. Aperta a tutti, la corsa a passo libero prevede cinque percorsi di lunghezza diversa (8, 12, 16, 22 e 26 chilometri) tutti tracciati all’interno dei borghi, delle fattorie, dei boschi e delle colline del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. E’ valida per i concorsi Fiasp, Ivv, Paesaggi lariani.

Partenza libera dalle 7.30 alle 21.30

Il ritrovo è fissato dalle 7 con partenza dalle 7.30 alle 9.30. Alle 9 è prevista la partenza della Strapagnano bimbi, con un percorso di 5 chilometri. L’iniziativa, promossa dall’Ac Paganonao con oratorio, avrà una finalità benefica visto che parte del ricavato verrà destinato a un progetto di utilità sociale nel territorio. E’ possibile iscriversi da martedì 20 fino a sabto 24 dalle 21.30 alle 22.30 al bar dell’oratorio. Iscrizioni telefoniche al numero 340 1443620 o via mail a podistica@acpagnano.it.

Sulle tracce di Leonardo

L’edizione 2019 della Strapagnano omaggerà Leonardo, il genio toscano di cui quest’anno ricorre il 500esimo anniversario della morte. Domenica in occasione della manifestazione podistica sarà così possibile visitare una mostra allestita in oratorio per riscoprire alcune note e le curiosità locali che si intrecciano con l’eredità leonardesca. In molti appunti e disegni Leonardo ha infatti parlato dei suoi viaggi in Lombardia, dalla Brianza alla Valtellina, senza dimenticare gli scritti relativi alla possibilità di rendere navigabile il corso dell’Adda da Brivio a Trezzo per realizzare perciò il sogno degli Sforza di navigare dal lago di Como a Milano attraverso il naviglio Martesana. Una storia affascinante ben raccontata nella mostra che verrà allestita in oratorio a Pagnano. Verranno posti anche dei pannelli espositivi lungo il percorso della camminata che sarà appunto sulle tracce di Leonardo.