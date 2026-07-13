Merate, taglio del nastro per il nuovo mezzo di trasporto attrezzato di Auser

Inaugurazione sabato mattina in piazza Prinetti a Merate

Auser Filo d’Argento del Meratese conta 85 volontari e 14 mezzi. L’ultimo è stato acquistato attraverso le sponsorizzazioni del progetto “Noi con voi. Per fare di più”

MERATE – Un nuovo mezzo, attrezzato e performante, per continuare a svolgere, con la consueta professionalità e puntualità, i tanti servizi svolti a servizio del territorio. Taglio del nastro sabato scorso in piazza Prinetti per il nuovo furgone dell’Auser Filo d’argento del Meratese, acquistato nell’ambito del progetto “Noi con voi, per fare di più” realizzato insieme alla società Global Mobility System, grazie alla sponsorizzazione di molte imprese e artigiani del territorio.

“I nostri servizi sono più che raddoppiati negli ultimi anni” ha rimarcato con orgoglio la presidente Elisa Camilla Colombo, per tutti Betty, sottolineando i 10mila km macinati dai volontari su e giù per la provincia e anche oltre per assicurare la copertura dei 10mila servizi erogati nell’ultimo anno grazie ai 14 mezzi a disposizione e soprattutto agli 85 volontari che dedicano parte del loro tempo a un’attività utile per il prossimo. “Speriamo sempre di riuscire a trovare nuove forze” ha aggiunto evidenziando di essere sempre riusciti a garantire i servizi.

Un lavoro prezioso e quotidiano riconosciuto dal sindaco di Merate Mattia Salvioni: “Svolgete qualcosa di non scontato e dimostrate ogni giorno di essere una rete radicata e solida. Per questo quando si è trattato di metterci la faccia per chiedere la sponsorizzazione a questo progetto, non ho avuto alcun dubbio a farlo”. Il primo cittadino ha poi annunciato che la società Global Mobility System ha effettuato una donazione di 5mila euro destinata al Comune di Merate per l’arricchimento e il rinnovamento dell’area giochi della scuola dell’infanzia di Sartirana.”Abbiamo appena investito per la materna di viale Verdi. Ci sembrava giusto ora provvedere anche per l’altro plesso statale”.

Anche il collega di Paderno Gianpaolo Torchio ha voluto ringraziare Auser per le attività svolte, “partendo dalle nostre mura (il Comune, ndr) e arrivando a piazza Vittoria. E’ un’alleanza che sono certo continuerà anche in futuro. La fiducia reciproca è il patrimonio più importante della nostra comunità: dimostra che le persone credono nel supporto reciproco e nel fare le cose insieme”.

Presente al taglio del nastro anche il presidente di Auser provinciale Claudio Dossi che ha annunciato il prossimo progetto promosso dal sodalizio nell’ambito dell’invecchiamento della popolazione: “Vogliamo sperimentare un’alleanza inedita con 10 aziende locali, dando noi una risposta a quei dipendenti che hanno bisogno di prendere del tempo per accudire i propri anziani. Il nostro obiettivo è permettere a tutti il diritto di vivere normalmente non solo garantendo il trasporto verso luoghi di cura, ma permettendo anche di vivere e frequentare altri spazi.

A chiudere il giro degli interventi Marco Paitoni, referente del progetto “Noi con Voi per fare di più” e storico tesserato Auser di Paderno d’Adda. “La ricerca di sponsorizzazioni è andata subito bene. Molte aziende hanno detto subito di sì. Auser qui può contare su un esercito di volontari”.

Dopo la benedizione del nuovo furgone impartita dal prevosto don Mauro Malighetti, sono stati consegnati i quadretti di ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno reso possibile trasformare un sogno in realtà.