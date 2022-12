Merate, taglio del nastro per la nuova area giochi a sud di Villa Confalonieri

Riqualificato anche il collegamento pedonale tra Villa Confalonieri e viale Verdi, ora percorribile anche dalle carrozzine

Realizzato il parco giochi a sud di Villa Confalonieri: “Così abbiamo completato il comparto iniziato con la riqualificazione del giardino dell’ex Municipio”

MERATE – Breve cerimonia di inaugurazione questa mattina, sabato, per l’area verde in viale Verdi, a sud di Villa Confalonieri riqualificata come zona giochi per i bambini e relax per le famiglie.

“Con questo intervento abbiamo completato la sistemazione di questo comparto iniziato con la riqualificazione, completata alla fine dello scorso anno, del giardino di villa Confalonieri” ha precisato il sindaco Massimo Panzeri, accompagnato per l’occasione dagli assessori Fabio Tamandi e Alfredo Casaletto.

Il taglio del nastro è stato invece affidato alla piccola Greta a simbolizzare i tanti bambini che potranno così godere di un’area giochi rinnovata rispetto al precedente parchetto presente all’interno del giardino della villa.

“Da oggi torna anche fruibile il camminamento che collega viale Verdi a Villa Confalonieri: si tratta, anche in questo caso, di una riqualificazione visto che ora è fruibile anche da persone in carrozzella” ha aggiunto Panzeri dando poi la parola al progettista Davide Maggioni che ha spiegato come l’intervento, dal costo complessivo di 90mila euro, sia stato fatto seguendo una linea di continuità con quanto promosso nella parte verde a nord.

“Abbiamo inserito delle panchine con schienale in modo che questa area possa diventare anche un luogo di aggregazione per genitori e nonni – ha poi concluso affiancato da Alberto Meschi e Roberto Sacchetto, titolari della società che si è occupata della sicurezza – . Il percorso pedonale è stato interamente illuminato”.