Merate, tegola caduta dal campanile: transennata parte del sagrato della chiesa

La tegola è caduta a terra lunedì scorso, 3 agosto, nel pomeriggio

L’area è stata transennata in attesa dei controlli di una ditta specializzata che opererà con la piattaforma

MERATE – Una parte del sagrato della chiesa è stata transennata in attesa del sopralluogo dei tecnici. A rendere necessario il provvedimento, stabilito dal prevosto don Mauro Malighetti, è stata la caduta di una tegola dal campanile. L’episodio è avvenuto lunedì scorso, nel pomeriggio: ad accorgersi del coppo a terra sarebbero stati alcuni amministratori comunali in visita in prepositurale per porgere le condoglianze al sacerdote per la morte dell’anziana madre.

La tegola è caduta lungo il vicolo che, dal sagrato, porta all’entrata laterale della chiesa collegandosi a via Oreste Bonfanti. L’accesso a questo passaggio è stato sbarrato con tanto di cartello a indicare il pericolo di caduta tegole.



Una misura precauzionale presa dalla parrocchia in attesa del sopralluogo di controllo alla tenuta delle tegole posizionate sul tetto del campanile in programma per martedì prossimo, quando in piazza della chiesa arriverà il personale di una ditta specializzata con tanto di piattaforma per poter lavorare in sicurezza in altezza.

La verifica servirà a capire cosa abbia originato la caduta della tegola ripristinando in toto le condizioni di sicurezza al fine di evitare eventuali rischi.