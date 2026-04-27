Merate, telecamere in città per la pubblicità con un attore famoso

Le riprese verranno girate martedì pomeriggio e mercoledì
Via Manzoni e piazza Prinetti si trasformeranno in un set cinematografico con un attore famoso
MERATE – Uno spot pubblicitario, di una marca di yogurt, girato tra le vie del centro cittadino. Via Manzoni e piazza Prinetti si trasformeranno domani pomeriggio, martedì e mercoledì in un set cinematografico per realizzare il video pubblicitario commissionato da un brand specializzato nella produzione di yogurt.
La pubblicità vedrà protagonista un noto attore, la cui identità è al momento top secret. Non resta quindi che aspettare domani pomeriggio per vedere chi, appena dismesse le bancarelle del tradizionale mercato del martedì, spunterà sotto la Torre tra cameraman e cineprese.
La notizia dell’arrivo delle telecamere in città è stata accolta con soddisfazione dal sindaco Mattia Salvioni a conferma dell’attrattività e della bellezza del centro cittadino, capace di suscitare interesse anche per delle pubblicità.
Non si tratta, tra l’altro, di un caso isolato: solo poche settimane fa, all’interno di un locale situato all’area Cazzaniga, erano state girate le riprese per la pubblicità di un grosso istituto di credito.