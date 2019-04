MERATE – Torna a riunirsi il comitato a difesa del Mandic di Merate. L’appuntamento è per domani, martedì 16 aprile, alle 20 nella sala della chiesa di Novate, in via Cerri 65. L’obiettivo dell’incontro è quello di aggiornare sulla situazione dell’ospedale di Merate e raccogliere le firme degli aderenti al comitato. Non solo, ma verrà approvato il documento stilato dal coordinamento del comitato, nato al termine dell’assemblea promossa il 26 marzo. Il primo incontro aveva visto partecipi circa 80 persone accolte dai sindacalisti Francesco Scorzelli e Riccardo Germani. In quell’occasione si era deciso di muoversi per indire un referendum e una raccolta firme per ribadire a gran voce la contrarietà a qualsiasi ipotesi di ridimensionamento o chiusura dell’ospedale di Merate.