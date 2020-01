Merate, torna il corteo dei Magi ed è subito un successo

Il corteo è partito dal cortile del castello Prinetti e si è diretto verso la chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio

La tradizione, popolare e sentita fino a diversi anni fa, è stata riproposta quest’anno dall’oratorio meratese

MERATE – Era una tradizione sentita e apprezzata negli anni passati, quando veniva proposto insieme al presepio. E’ tornato quest’anno per la gioia delle tante persone che vi hanno preso parte sia come figuranti che come semplici partecipanti il corteo dei Magi promosso dall’oratorio San Giovanni Bosco e San Filippo Neri in occasione della solennità dell’Epifania.

Ad accogliere tutti i partecipanti in un breve momento introduttivo è stato, questa mattina, lunedì 6 gennaio, nel cortile del castello Prinetti, il coadiutore dell’oratorio don Luca Rognone. Da qui, accompagnati dalle note della banda sociale Meratese, il lungo corteo, animato e colorato dai bambini vestiti da stelle e dai pastorelli, ha accompagnato il cammino dei sapienti d’oriente fino alla chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio per l’incontro con Gesù Bambino.

Don Luca ha presieduto la messa concelebrata con il prevosto don Luigi Peraboni e don Riccardo Fumagalli, ordinato diacono lo scorso settembre. “I Re Magi ci interrogano su cosa significhi adorare il bambino di Betlemme. Il loro cammino non è un vagabondare, ma un viaggio che ha una precisa risposta che si chiama Gesù. Con la loro testimonianza ci insegnano che bisogna impararsi ad offrirsi in dono agli altri. Non è un caso se proprio nel corso di questa messa sia stata annunciata la data della Pasqua che cadrà domenica 12 aprile. L’invito è quindi quello a mettersi in cammino come i Re Magi per rendere la nostra vita un dono immenso per tutti”.

Al termine della funzione religiosa, si è tenuto il rito della benedizione per i bambini con il bacio a Gesù bambino. Fuori, ad aspettare i bambini con delle dolci sorprese, delle simpatiche befane.

