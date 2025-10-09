Appuntamento sabato 18 ottobre dalle 14.30 alle 18
L’iniziativa porta la firma dell’associazione La nostra Mela
MERATE – Torna il mercatino dei bambini in piazza. L’appuntamento è per sabato 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 sotto la Torre del Castello Prinetti. L’iniziativa porta la firma dell’associazione La Nostra Mela, grazie all’impegno profuso dal presidente Andrea Valtorta e dal suo vice Carlo Porro.
Dopo alcuni anni di pausa, l’evento torna a colorare il centro storico di Merate: l’appuntamento è in programma dalle 14.30 alle 18, grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Merate e al patrocinio del Comune di Merate.
Per un pomeriggio, i bambini diventeranno piccoli commercianti, proponendo in vendita o in scambio i propri giochi, libri, fumetti e piccoli oggetti, imparando così il valore del riuso e del contatto diretto con gli altri.
Potranno partecipare, previa iscrizione gratuita, tutti i bambini e le bambine dai 6 ai 14 anni.
Parte del ricavato raccolto sarà devoluta all’Associazione ABIO, che da anni opera a sostegno dei bambini/e ricoverati negli ospedali e delle loro famiglie.
Un pomeriggio di incontro e allegria, pensato per i più piccoli e per tutta la comunità meratese.