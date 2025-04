Merate, torna il mercato agricolo in piazza degli Eroi

Bancarelle di nuovo in piazza degli Eroi a partire da giovedì 17 aprile

Torna l’appuntamento con il mercato agricolo per garantire acquisti a km 0

MERATE – Torna il mercato agricolo al giovedì mattina. Dopo lo stop legato ai mesi invernali e alla necessità anche di pensare a delle strategie per rendere più attrattiva la proposta, Coldiretti ha deciso di rilanciare l’appuntamento in piazza degli Eroi con le bancarelle di vendita di prodotti agricoli a chilometro zero.

Gli stand saranno posizionati il giovedì dalle 7.30 alle 12.30, garantendo l’acquisto diretto da chi produce i prodotti, a garanzia della massima sicureza del cibo che si porta in tavola.