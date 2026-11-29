Appuntamento nel centro storico di Merate lunedì 7 e martedì 8 dicembre

Tante le proposte inserite nel cartellone della Fiera di Sant’Ambrogio, patrocinata da Regione Lombardia

MERATE – Centodiciotto bancarelle, mostre, visite guidate, benemerenze musica e anche la possibilità di assistere alla prima dell'”Otello” di Giuseppe Verdi direttamente dal Teatro alla Scala di Milano. Merate si prepara a celebrare il suo patrono con l’Antichissima Festa e Fiera di Sant’Ambrogio, in programma lunedì 7 e martedì 8 dicembre. Un appuntamento che quest’anno può contare anche sul patrocinio di Regione Lombardia, a riconoscimento del valore storico della manifestazione, e che propone un calendario articolato di iniziative, nel segno della tradizione ma con uno sguardo rivolto alla cultura e alla partecipazione.

La formula è quella già sperimentata lo scorso anno, confermata e ulteriormente arricchita. A sottolinearlo è stato il sindaco Mattia Salvioni, che ha evidenziato il lavoro condiviso tra Comune, Parrocchia, Pro Loco, Confcommercio e associazioni cittadine. Una collaborazione che punta non soltanto a organizzare le due giornate della fiera, ma anche a dare valore agli appuntamenti che accompagnano la ricorrenza patronale con tanti momenti anche di riflessione per mantenere il legame della città con le proprie radici.

Tra gli appuntamenti di maggior richiamo la consegna delle civiche benemerenze a Ines Maggioni, Gianluigi Orsolini e Giovanni Battista Albani (a cui si aggiungono quattro menzioni speciali) e la proiezione della prima dell’«Otello» di Giuseppe Verdi, in diretta dal Teatro alla Scala di Milano: entrambi gli appuntamenti sono in agenda lunedì 7 dicembre all’auditorium comunale Spezzaferri con inizio alle 15.30 con la consegna dei riconoscimenti a chi si è particolarmente distinto per la comunità e, a seguire, lo spazio per l’opera che sarà dalla Scuola di Musica San Francesco.

La giornata di lunedì avrà anche il suo momento più legato alla tradizione popolare con la consegna della pomella di Sant’Ambrogio. Nel cortile di Palazzo Prinetti, per tutta la giornata, l’Amministrazione comunale offrirà ai fidanzati una mela da donare come pegno di fedeltà. Un’usanza che affonda le radici nella storia della fiera e che, secondo le testimonianze raccolte nel volume di Momolo Bonfanti dedicato a Merate, era ancora viva all’inizio del Novecento, quando i giovani della zona si davano appuntamento proprio durante il secondo giorno della manifestazione per acquistare e scambiarsi una mela.

Spazio anche alle visite guidate, curate con la collaborazione di Luca Codara. Lunedì 7 dicembre, alle 14, il percorso toccherà i cortili di Palazzo Prinetti e la chiesetta di San Dionigi. Un’altra occasione sarà offerta dalla visita alla chiesa prepositurale di Sant’Ambrogio e alla casa parrocchiale, prevista al termine della Messa solenne delle 10.30. Martedì 8 dicembre, alle 11, sarà invece possibile scoprire lo scalone del Collegio Manzoni e la chiesa di San Bartolomeo.

La Festa patronale sarà preceduta da un percorso di preparazione religiosa. Il triduo si aprirà mercoledì 2 dicembre alle 20.30 con la Messa; giovedì 3 sono in programma una meditazione alle 15.30 e la celebrazione eucaristica alle 20.30. Venerdì 4, alle 17, ancora una Messa, seguita alle 20.30 dalla conferenza “Ambrogio di Milano: un vescovo, il popolo, gli imperatori”, affidata a monsignor Cesare Pasini, prefetto emerito della Biblioteca Apostolica Vaticana ed esperto di patrologia. Un approfondimento che, come spiegato dall’assessore alla Cultura Patrizia Riva, intende restituire la figura di Ambrogio nella sua complessità: non soltanto vescovo, ma anche uomo politico di primo piano nel suo tempo. La presenza di monsignor Pasini rappresenta uno degli elementi qualificanti dell’edizione di quest’anno.

Lunedì 7 dicembre, giorno del patrono, la celebrazione solenne delle Lodi è prevista alle 8.30, seguita alle 9.30 dall’inaugurazione della fiera in piazza Prinetti. Alle 10.30 la Messa solenne sarà presieduta da don Luigi Pisoni, che festeggia i trent’anni di sacerdozio, insieme ai sacerdoti nativi e a quelli che hanno prestato servizio nella comunità. La ricorrenza sarà anche occasione per ricordare gli anniversari sacerdotali di don Aurelio, che celebra 45 anni di ministero, e don Davide, che ne festeggia cinque. Come da tradizione, il sindaco offrirà il cero votivo alla chiesa prepositurale.

Nel pomeriggio, alle 15.30, l’auditorium Spezzaferri ospiterà la cerimonia di consegna delle Benemerenze civiche, con la partecipazione della Scuola di Musica San Francesco. L’invito a partecipare alla festa è stato esteso anche alle persone (più di una cinquantina) che hanno recentemente acquisito la cittadinanza italiana, in un segnale di attenzione all’accoglienza e al senso di appartenenza alla comunità.

Per le famiglie e i più piccoli non mancheranno Babbo Natale in Fiera, lunedì 7 e martedì 8 dicembre dalle 15 alle 16, e uno spazio di animazione in piazza Prinetti, con esibizioni dal vivo di musicisti e gruppi. L’iniziativa ha già registrato un forte interesse, con richieste superiori ai posti disponibili, come emerso durante la presentazione.

Martedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata, la fiera riprenderà dalle 7.30 nel centro storico. Alle 17, all’auditorium Spezzaferri, si terrà “Polifonie sotto la Torre”, concerto che celebra i cinquant’anni del Coro La Torr, con la partecipazione di Ronzinante e della Scuola di Musica San Francesco. Il programma musicale proseguirà sabato 12 dicembre alle 21, nella chiesa prepositurale, con il tradizionale Concerto di Sant’Ambrogio del Coro La Torr.

Il cuore della manifestazione resteranno naturalmente le 118 bancarelle espositive, distribuite tra piazza Prinetti, piazza degli Eroi e le principali vie del centro storico. A completare l’atmosfera ci saranno le luminarie natalizie, i portali luminosi agli ingressi della città, le proiezioni su Palazzo Prinetti, sulla Torre e sulla facciata della chiesa prepositurale, oltre al grande albero di Natale davanti al Municipio.

Ricco anche il programma espositivo che propone a Villa Confalonieri, dal 5 al 20 dicembre, “Dialogo tra Fotografia e Pittura”, a cura di ARTEe20, in occasione dei 200 anni dalla prima stampa fotografica. L’inaugurazione è fissata per sabato 5 dicembre alle 18. Alla sala civica Fratelli Cernuschi sarà invece allestita “Merate. Tracce di ieri, sguardi di oggi”, con dittici fotografici che mettono a confronto immagini del MAF, Merate Archivi Fotografici.

Una festa che affonda le proprie origini almeno nel XIII secolo e che, anno dopo anno, continua a rinnovarsi. L’obiettivo, come ricordato dal sindaco Salvioni e dal prevosto don Mauro Malighetti, è proprio quello di custodire una tradizione secolare, accompagnandola con occasioni di incontro, approfondimento e partecipazione capaci di coinvolgere l’intera comunità.